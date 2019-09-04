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رياضة

مانشستر سيتي يعلن خضوع مدافعه لجراحة بالركبة

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 01:14 م
إصابة لابورت
إصابة لابورت
أعلن نادي مانشستر سيتي من خلال بيان رسمي عن خضوع لاعبه إيمريك لابورت لجراحة في الركبة بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وكان لابورت قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة مانشستر سيتي أمام برايتون التي جمعتهما في الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي، وخرج من المباراة في الدقيقة 37 وحل البرازيلي فرناندينيو بدلًا منه.

وخلال بيان رسمي لمانشستر سيتي على تويتر أكد أن لابورت خضع لجراحة اليوم في ركبته بسبب إصابته بقطع في الغضروف المفصلي في الركبة، وتم إجراء عملية الجراحة في مدينة برشلونة.

والجدير بالذكر ان نادي مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني بالدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 نقاط خلف المتصدر ليفربول الذى يعتلى صدارة الدوري برصيد 12 نقطة.

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