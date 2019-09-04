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رياضة

أليسون وإيديرسون.. ملوك الأرقام التاريخية مع ليفربول ومانشيسترسيتى.. تفاصيل

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 03:43 م
أليسون-إيديرسون
أليسون-إيديرسون
القسم الرياضي
حقق الثنائي البرازيلي، أليسون بيكر حارس فريق ليفربول الإنجليزي ، وإيديرسون حارس فريق مانشستر سيتي الإنجليزي أرقاما تاريخية لم تحدث منذ فترة طويلة.

ولأول مرة منذ موسم 2008-2009 , في الموسم الماضي في البريميرليج يحافظ حارسَين على نظافة شباكهم (+20) مباراة.

ولعب أليسون بيكر 38 مباراة ، استقبل خلالهما 22 هدفا ، وحقق 21 مباراة بشباك نظيفة، بينما لعب إيديرسون 38 مباراة، استقبل خلالها 23 هدفا،وحقق 20 مباراة بشباك نظيفة.

وحقق أليسون بيكر مع فريقه ليفربول ،بطولتي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي حيث ساهم في الأول بشكل كبير ،بينما حقق إيديرسون بطولتي الدوري الإنجليزي وكأس الدرع الخيرية.

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