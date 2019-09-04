ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء السودان يتلقى دعوة من ماكرون لزيارة فرنسا

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 05:09 م
ايمانويل ماكرون
ايمانويل ماكرون
أ ش أ
نقلت السفيرة الفرنسية بالخرطوم إيمانويل بلاتمان، إلى رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحمدوك إلى زيارة فرنسا، وعقد مباحثات ثنائية، بهدف بحث سبل الدعم الذي يمكن أن تقدمه فرنسا للسودان في المرحلة المقبلة.

وقال مجلس الوزراء السوداني، في بيان اليوم، إن حمدوك استقبل السفيرة الفرنسية، بحضور وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عمر دهب.

وقال مدير عام الشؤون الأوروبية والأمريكية بوزارة الخارجية السودانية السفير محمد عبد الله التوم إن السفيرة الفرنسية أكدت الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الفرنسية للتطورات في السودان، ونجاح ثورته السلمية، مؤكدة رغبة بلادها في تقديم كل الدعم الممكن للحكومة المدنية الجديدة.

من جانبه، عبر حمدوك عن بالغ تقديره لدعوة الرئيس الفرنسي، مؤكدًا استعداده لتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة، وذلك حرصًا على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وشدد على الدعم الذي يمكن أن تقدمه فرنسا للسودان بالنظر إلى مكانتها الدولية وثقلها السياسي، مشيرا إلى العديد من مجالات التعاون الاقتصادي التي يمكن أن تشكل أولوية للعمل عليها في الفترة المقبلة مع فرنسا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السودان يدعو الولايات المتحدة إلى رفع اسمه من قوائم الإرهاب

فرنسا تعلن عدم دعوة الرئيس الإيراني إلى قمة جي 7

رئيس مجلس الأعمال المصري الفرنسي: حضور السيسي قمة G7 فرصة لجذب الاستثمارات

مصر تشارك في قمة الـ7G.. رئيس مجلس الأعمال المصري الفرنسي: السيسي يروج للاستثمار الأجنبي في مصر.. ودبلوماسي: الحرب على الإرهاب والأوضاع في الخليج على قائمة اهتمامات القمة

ترشيحاتنا

أمطار تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تحذر من شتاء عاصف فى الإسكندرية

القضاء الإداري يؤيد نظام التعليم بـ التابلت

٣٠٠ ألف دينار ومكالمة لمكتب السفير.. تفاصيل تحرير أردني بعد خطفه في الجيزة

شاهد .. محمود العسيلي مع خطيبته في إسبانيا

المرحلة الخامسة للاستبعاد من التموين.. استمرار حذف غير المستحقين بهذه الشروط

الطرب المشوى.. تعرف على تاريخه و 4 أخطاء شائعة عليك تجنبها أثناء تحضيره بالمنزل..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطرب المشوى.. تعرف على تاريخه و 4 أخطاء شائعة عليك تجنبها أثناء تحضيره بالمنزل..صور

جريئة كالعادة.. جينفر لوبيز تفاجئ جمهورها بإطلالة مثيرة .. صور

علاج شد الرقبة بعد النوم.. 5 طرق فعالة تخلصك من الألم نهائيا