أعادت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية طفلين لأسرتيهما بمنطقة أبو النمرس تبين من التحقيقات والتحريات أن الطفلين اختفيا خلال لهوهما أمام المنزل حرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق

العثور على طفلين متغيبين بأبو النمرس بعد تداول صورهما على السوشيال

تبلغ لمركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة بتاريخ 5 الجاري من سيدتين - مقيمتين بدائرة المركز بتغيب نجليهما طفل ، طفلة - 4 سنوات حال لهوهما بالشارع محل سكنهما ولم يعثرا عليهما ، وقيامهما بنشر صور الطفلين بمواقع التواصل الاجتماعي وعقب ذلك قام أحد الأشخاص بالتواصل مع إحداهن وأفاد بعثوره على نجلها بأحد المناطق فتوجهت لاستلامه. وبتاريخ 6 الجاري حضرت المبلغة الثانية لديوان المركز وبصحبتها كريمتها المتغيبة ، وأفادت بورود اتصال هاتفي من أحد الأشخاص وأفاد بالعثور على نجلتها المتغيبة بإحدى المناطق بالجيزة وتم استلامها بحالة جيدة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.