عدنا.. رانيا محمود ياسين ووفاء صادق في كواليس فالنتينو.. شاهد

نشرت الفنانة رانيا محمود ياسين عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، عددًا من الصور تجمعها بصديقتها وفاء صادق، من كواليس مسلسل "فلانتينو".





وعلقت رانيا محمود ياسين قائلة: "عدنا والحمد الله كملها علي خير يارب".





مسلسل "فلانتينو" من المقرّر عرضه فى 2020، بعد أن تم تأجيله العام الماضى، بسبب عدم الانتهاء من عدد كبير من المشاهد.





تدور أحداث مسلسل "فلانتينو" حول شخصية صاحب مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد "فلانتينو"، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث في إطار تشويقي اجتماعي.



