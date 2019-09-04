في ذكرى توليه رئاسة جنوب أفريقيا.. محطات في حياة نيسلون مانديلا وسر زيارته لمصر

في سبتمبر 1994 أصبح الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا أول رئيس أفريقي لدولة جنوب أفريقيا، ويعد واحدا من أكثر زعماء أفريقيا احتراما لدى شعوب العالم وهو الذي قاد النضال لتغيير النظام العنصري في جنوب إفريقيا بآخر ديمقراطي متعدد الأعراق.



قضى مانديلا في السجن 27 عاما، ثم خرج منه ليصبح أول رئيس أسود للبلاد، وأدى دورا رئيسيا في إحلال السلام في مناطق النزاع الأخرى، وفاز بجائزة نوبل للسلام عام 1993.



منذ انتهاء مدته الرئاسية عام 1999 أصبح مانديلا سفيرا من أرفع طراز لجنوب أفريقيا، يقود الحملات على الإيدز، كما ساعد بلاده على استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2010، ورغم تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا عام 2001، فإنه اشترك في مفاوضات السلام في الكونغو الديمقراطية، وبوروندي، وباقي الدول الإفريقية والعالم.



مولده

ولد نيلسون مانديلا عام 1918 في عشيرة زوسا الناطقة بلغة الثيومبو، في قرية صغيرة شرقي مدينة كيب تاون، اسمها روليهلاهلا داليبهونجا في جنوب إفريقيا، واعتاد الناس في جنوب إفريقيا على مناداته بالاسم الذي تخاطبه به عشيرته وهو ماديبا، وحصل على اسمه الإنجليزي نيلسون من معلمه في المدرسة.



وتوفي والده الذي كان مستشارا لعائلة الثيومبو الملكية عندما كان نيلسون في التاسعة، وتولى رعايته بعد ذلك رئيس عشيرة الثيومبو جونجنتابا دالينديبو.



رئيسا لجنوب أفريقيا

وأصبح عضوا في الكونجرس الأفريقي عام 1944 كناشط في البداية، ثم كمؤسس، ثم كرئيس للمؤتمر الوطني الإفريقي الممتاز للشباب، وأخيرًا، وبعد سنوات السجن، استمر رئيسا له.



وفي عيد ميلاده 89 انضم إلى مجموعة الحكماء، وهي مجموعة تضم شخصيات من قادة العالم، من أجل الاستفادة من خبراتهم وحكمتهم للتعامل مع مشكلات العالم.



وظهر تدخله في الأعمال الخيرية خلال السنوات التي تلت عام 2005 بعد وفاة ولده الباقي على قيد الحياة ماكجاثو، ففي الوقت الذي كان الحديث عن الإصابة بوباء الإيدز من المحرمات في البلاد، أعلن مانديلا عن وفاة ولده مصابا بالإيدز.



زيارته إلى مصر

حرص الزعيم الرحل نيلسون مانديلا على زيارة مصر ثلاث مرات، استقبل خلالها بحفاوة كبيرة، وقبل توليه رئاسة جنوب إفريقيا وعقب الإفراج عنه في فبراير 1990 قرر أن تكون مصر أول بلد يزورها، لتزدحم الشوارع بكل مؤيديه من المصريين والأفارقة من كل الفئات العمرية، واستقبلته مصر كرمز للنضال والكفاح من أجل الحرية.



وكان من المقرر أن يُلقي المُناضل مانديلا كلمته في قاعة المؤتمرات في الجمعية الأفريقية إلا أنه بسبب الزحام تم استقباله مؤقتًا في مكتب صغير، بينما أطلت زوجته المناضلة الأفريقية ويني مانديلا من الشرفة لتخطب في الجمهور الذى انشغل بحديثها، مما أتاح الفرصة لإدخال مانديلا إلى القاعة لإلقاء كلمته.



كانت أولى كلمات المُناضل مانديلا في هذه الزيارة : لقد حرصت على المجيء لهذا المقر الذي تغيبت عنه لمدة تصل إلى 28 عامًا، لأعبر عن شكري وامتناني لهذا المكان لأنه لم ينس مانديلا، ونظم مجموعة الضغط العالمية التي حققت مقاطعة عالمية من جميع دول العالم، بالإضافة إلى عقوبات بالحظر الشامل والكامل على حكومة بريتوريا الأمر الذي أجبرهم على الإفراج عني و9 من الشرفاء.