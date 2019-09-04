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رياضة

بوروندي تتعادل مع تنزانيا 1 / 1 بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لـ مونديال 2022

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 07:02 م
وروندي يتعادل مع
وروندي يتعادل مع تنزانيا
محمد رشاد
تعادل منتخب بوروندي الأول لكرة القدم مع نظيره تنزانيا بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم بملعب "رواجاسور ستاديوم"، في ذهاب الدور التمهيدي بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

بدأ منتخب بوروندي التسجيل عن طريق سيدريك أميسي في الدقيقة 82 قبل أن ينجح مبوانيا ساماتا في إدراك التعادل في الدقيقة 86 من عمر المباراة.

ويكفي منتخب تنزانيا التعادل السلبي في مباراة الإياب المحدد لها الثامن من سبتمبر الجاري بالعاصمة التنزانية "دار السلام"، لبلوغ دور المجموعات من التصفيات.

جدير بالذكر أن منتخبي بوروندي وتنزانيا شاركا في النسخة الأخيرة من بطولة كأس الامم الافريقية التي أقيمت في مصر، وودعا المسابقة من الدور الاول.

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