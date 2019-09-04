مكافأة 15 مليون دولار لمن يدلي بهذه المعلومات عن إيران

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أعلن حساب وزارة الخارجية الأمريكية بنسخته بالفارسية عن مكافاة تصل إلى 15 مليون دولار للإدلاء بأي معلومات تفيد في تفكيك الدورة المالية للحرس الثوري الإيراني وتكشف عن تفاصيلها، وكذلك فيلق القدس التابع له.وأكد حساب وزارة الخارجية الأمريكية أن الأمر سيكون في إطار من السرية مع إمكانية النقل.وأرفق حساب وزارة الخارجية الأمريكية، بريدا إلكترونيا، وموقعا، من اجل التواصل عليهما لمن يريد الإدلاء بمعلومات.وتستهدف العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران نشاطات الحرس الثوري الإيراني المشبوهة في معظم أنحاء العالم، حيث يسيطر على المؤسسات المالية الداخلية ويقوم بالمهام الخارجية من التلاعب والتهريب.وتصنف واشنطن الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، ليكون الجيش النظامي الأول في التاريخ الذي يتهم بالإرهاب.