السلامة أولا.. الخدمات الأرضية في مطار الغردقة تنظم يوم للسلامة

نظمت محطة مصر للطيران للخدمات الأرضية بمطار الغردقة الدولي، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمحطات وقيادات محطة الغردقة، يوم للسلامة بمحطة الغردقة، تحت شعار "السلامة أولا".



ويأتي ذلك في إطار حرص مصر للطيران دائمًا على تطوير قدرات العاملين بالشركة وحثهم على ضرورة تطبيق نظم السلامة والأمان في كافة أعمالهم والتأكيد على ذلك من خلال تطبيق يوم السلامة على مستوى المحطات وبصفه دوريه.



وبدأ برنامج العمل المخطط لفاعليات يوم السلامة بعروض تقديمية للتوعيه بالموضوعات الهامة لنظام إدارة السلامة SMS ، مع عرض إنجازات محطة الغردقة بمجال السلامة، وتم إستعراض للإنجازات والطموحات والسياسات والأهداف مع التركيز على أهمية نظام الإبلاغ الإلزامي التطوعي من العاملين.



وفي نهاية اليوم، تم تكريم العاملين المتميزين بالمحطة في مجال السلامة والمتقدمين ببلاغات تطوعية متميزة بشهادة تقدير وهدية من الشركة نظير مجهوداتهم.



وشارك في يوم السلامة، أيضا قيادات الإدارة العامة للسلامة والجودة والإدارة العامة للمحطات، وبحضور اللواء مساعد مدير مطار الغردقة ومدير إدارة الإرشاد.