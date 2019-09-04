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تعليم

جامعة حلوان تنظم ورشة تدريبية للكوادر الافريقية

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 10:10 م
صدى البلد
كريم ناصر
تنظم كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية ورشة تدريبية بعنوان فن ابتكار الصناعات الخشبية والأثاث لمجموعة من الكوادر الإفريقية.

أوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن هذه الورشة التدريبية تأتي تأكيدا لدور مصر الريادي كرئيس للاتحاد الإفريقي في إطار نقل الخبرات بين الدول المختلفة، في العديد من المجالات ، وسط تقدم مصر في مجال صناعة الاثاث ووصولها للعالمية من خلال تطوير الفكر والتصميم والابتكار.

وفى ذات السياق أكدت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية أن ورشة فن إبتكار الصناعات الخشبية والاثاث تقام لمدة 10 أيام لعدد 25 متدربا من 13 دولة افريقية مختلفة للتدريب علي أحدث التصميمات والاتجاهات في الأسواق لتقديم أساليب جديدة ترضي تغير أذواق العملاء.
جامعة حلوان تنظم ورشة تدريبية للكوادر الافريقية

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