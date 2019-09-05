التعليم تحسم جدل إلغاء اجازة السبت في المدارس خلال العام الدراسي الجديد

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه لم يصدر عنها أي بيانات أو حتى تصريحات تتعلق بإلغاء إجازة السبت في المدارس نهائيًا، مؤكدةً أن إجازة يوم السبت في المدارس مستمرة كما هي وبدون أي تغيير.





محافظات لا تطبق اجازة السبت