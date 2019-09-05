التعليم تحسم جدل إلغاء اجازة السبت في المدارس خلال العام الدراسي الجديد

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة نهائيًا لصدور قرارات بشان إلغاء إجازة السبت في المدارس التي اعتادت على تطبيقها طوال السنوات الماضية.
حقيقة إلغاء اجازة السبت في المدارس
وقالت وزارة التربية والتعليم إن هناك بعض المحافظات في مصر لا تطبق إجازة السبت وهذه المحافظات هي: "الإسماعيلية، والمنيا، والفيوم، وبني سويف، أسيوط، وسوهاج، وكفر الشيخ، وأسوان، والأقصر، وقنا، وشمال سيناء"، بينما يتم تطبيق إجازة السبت بشكل طبيعي بمدارس باقي المحافظات (القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، والشرقية، والغربية، والمنوفية، ودمياط، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، وجنوب سيناء، ومرسى مطروح).
وأوضحت الوزارة أن مثل هذه الشائعات دائمًا ما يتم تداولها مع قرب بداية كل عام دراسي جديد بهدف إثارة البلبلة.
وناشدت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور والطلبة عدم الانسياق وراء أي أخبار غير رسمية يتم تداولها خارج الموقع الرسمي للوزارة (www.moe.gov.eg) أو الحساب الرسمي الوزير على الفيس بوك (https://www.facebook.com/tshawki).
جدير بالذكر أنه من المقرر أن تبدأ الدراسة في مرحلة رياض الأطفال والصفين الابتدائي الأول والثاني من يوم 11/9/2019 إلى يوم 28/5/2020، أما الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي تبدأ من 21/9/2019 حتى 4/6/2020، ويتخللها إجازة نصف العام أسبوعان تبدأ من (السبت 25/1/2020 وتنتهى يوم الخميس 6/2/2020).
أما الفصل الدراسي الثاني، فمن المقرر أن يبدأ لمرحلة رياض الأطفال والصفين الابتدائي الأول والثاني من 8/2/2020 إلى 28/5/2020، والصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي تبدأ من 8/2/2020 إلى 4/6/2020.
حقيقة إلغاء اجازة السبت في المدارس
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه لم يصدر عنها أي بيانات أو حتى تصريحات تتعلق بإلغاء إجازة السبت في المدارس نهائيًا، مؤكدةً أن إجازة يوم السبت في المدارس مستمرة كما هي وبدون أي تغيير.
محافظات لا تطبق اجازة السبت
وقالت وزارة التربية والتعليم إن هناك بعض المحافظات في مصر لا تطبق إجازة السبت وهذه المحافظات هي: "الإسماعيلية، والمنيا، والفيوم، وبني سويف، أسيوط، وسوهاج، وكفر الشيخ، وأسوان، والأقصر، وقنا، وشمال سيناء"، بينما يتم تطبيق إجازة السبت بشكل طبيعي بمدارس باقي المحافظات (القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، والشرقية، والغربية، والمنوفية، ودمياط، وبورسعيد، والسويس، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، وجنوب سيناء، ومرسى مطروح).
وأوضحت الوزارة أن مثل هذه الشائعات دائمًا ما يتم تداولها مع قرب بداية كل عام دراسي جديد بهدف إثارة البلبلة.
وناشدت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور والطلبة عدم الانسياق وراء أي أخبار غير رسمية يتم تداولها خارج الموقع الرسمي للوزارة (www.moe.gov.eg) أو الحساب الرسمي الوزير على الفيس بوك (https://www.facebook.com/tshawki).
جدير بالذكر أنه من المقرر أن تبدأ الدراسة في مرحلة رياض الأطفال والصفين الابتدائي الأول والثاني من يوم 11/9/2019 إلى يوم 28/5/2020، أما الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي تبدأ من 21/9/2019 حتى 4/6/2020، ويتخللها إجازة نصف العام أسبوعان تبدأ من (السبت 25/1/2020 وتنتهى يوم الخميس 6/2/2020).
أما الفصل الدراسي الثاني، فمن المقرر أن يبدأ لمرحلة رياض الأطفال والصفين الابتدائي الأول والثاني من 8/2/2020 إلى 28/5/2020، والصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي تبدأ من 8/2/2020 إلى 4/6/2020.