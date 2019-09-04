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ديني

هل ما بين الأذان والإقامة وقت لإجابة الدعاء؟

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 11:36 م
الدعاء
الدعاء
محمود ضاحي
ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول " هل ما بين الآذان والإقامة لإجابة الدعاء.

أجابت الدار في فتوى لها، أن من أوقات استجابة الدعاء أن يدعو المسلمُ بين الأذان والإقامة؛ لما روي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «الدُّعَاءُ لَا يُرَدُّ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ» أخرجه الترمذي في "سننه" وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

قال الإمام العمراني في كتابه "البيان" (2/ 84، ط. دار المنهاج): [ويستحب أن يدعو الله بين الأذان والإقامة؛ لما روى أنس رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قال: «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، فادعوا»]

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