قبل مواجهة بيراميدز بنهائي الكأس.. تصريحات نارية لـ مرتضى منصور بشأن المباراة

مرتضي منصور يزف بشرى سارة لـ الجماهير بشأن مباراة نهائي الكأس

رئيس الزمالك يكشف حقيقة إمكانية استبعاد فريقه من دوري ابطال افريقيا مرتضي منصور يعلن وصول ملابس الزمالك الجديدة مرتضي منصور يكشف تفاصيل حديثه إلى مالك بيراميدز





قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عدة تصريحات نارية قبل مواجهة فريقه لـ بيراميدز الاحد المقبل في نهائي بطولة كأس مصر.





زف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بشرى سارة لـ جماهير الفريق بشأن أعداد مشجعي الفريق خلال مباراة نهائي كأس مصر أمام بيراميدز الأحد المقبل.





وأكد مرتضى منصور في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" أنه خاطب الجهات الأمنية بشأن ضرورة زيادة أعداد الجماهير خلال المباراة لـ تصل لـ 30 ألف مشجع بدلا من 10 آلاف فقط.





وأضاف مرتضى منصور أن المباراة ستكون صعبة ولابد أن تظهر بشكل يليق بالكرة المصرية متمنيا تتويج الفريق بالبطولة المفضلة له.





كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن حقيقة نقل مباراة نهائي الكأس أمام بيراميدز لـ استاد برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.





وأكد مرتضى منصور أن المباراة لن تقام على استاد برج العرب، مشددا على أن أحد استادي الإسماعيلية أو الإسكندرية ستقام عليه المباراة النهائية.





وأضاف مرتضى منصور أنه تحدث مع سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز والذي أخبره بأنه موافق على إقامة المباراة على أي من الاستادات، إضافة إلى أنه أخبره بحبه وانتمائه لنادي الزمالك.





كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن حقيقة خطاب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" للنادي؛ بشأن ضرورة سداد مديونيات النادي لدى الكاف، وإلا سيتم استبعاد الفريق من المشاركة بدوري أبطال أفريقيا.





وأكد مرتضى منصور أن خطاب الكاف تم توجيه لكل الأندية المشاركة في البطولة بشكل عام، مشددا على أن الاتحاد الأفريقي قام بخصم مستحقات اللاعب عبدالله سيسيه "160 ألف دولار" من قيمة المكافأة التي أرسلها الأسبوع الماضي؛ بسبب التتويج بكأس الكونفدرالية.





وأضاف مرتضى منصور أن خطاب الكاف تضمن ضرورة سداد كل الاندية لـ مديونياتها لاي للاعب قبل 30 سبتمبر حتى تظل الرخصة سارية.





أكد مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك أن ملابس الفريق الجديدة وصلت لـ مطار القاهرة وسيتم استلامها خلال الايام المقبلة لـ تسليمها للفريق.





وأضاف مرتضي منصور أنه خاطب وزير المالية من أجل الحصول على تصريح خروج ملابس الفريق الجديدة من المطار وفقا لـ قانون الرياضة.



