انطلاق منافسات بطولة العالم لناشئات الطائرة في مصر.. اليوم

تنطلق اليوم الخميس، منافسات الجولة الأولى من الدور الأول ببطولة العالم للكرة الطائرة ناشئات تحت 18 عاما، والمقامة خلال الفترة من 5 وحتى 14 سبتمبر الجاري بمصر.



ومن المقرر أن تقام اليوم 8 مباريات، وتأتي كالتالي،،،



المجموعة الأولى

الكاميرون مع الصين – 3 عصرًا – هيئة قناة السويس

مصر مع بورتريكو – 9 مساءً – هيئة قناة السويس



المجموعة الثانية

كندا مع كوريا – 10 صباحًا – هيئة قناة السويس

المكسيك مع أمريكا – 12:30 ظهرًا – هيئة قناة السويس



المجموعة الثالثة

تايلاند مع بيلاروسيا – 3 عصرًا – صالة 2 باستاد القاهرة

رومانيا مع الأرجنتين – 9 مساءً – صالة 2 باستاد القاهرة



المجموعة الرابعة

بلغاريا مع بيرو – 10 صباحًا – صالة 2 باستاد القاهرة

اليابان مع الكونغو – 12:30 ظهرًا – صالة 2 باستاد القاهرة