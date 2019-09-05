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رياضة

انطلاق منافسات بطولة العالم لناشئات الطائرة في مصر.. اليوم

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 09:02 ص
الطائرة
الطائرة
نور عادل
تنطلق اليوم الخميس، منافسات الجولة الأولى من الدور الأول ببطولة العالم للكرة الطائرة ناشئات تحت 18 عاما، والمقامة خلال الفترة من 5 وحتى 14 سبتمبر الجاري بمصر.

ومن المقرر أن تقام اليوم 8 مباريات، وتأتي كالتالي،،،

المجموعة الأولى
الكاميرون مع الصين – 3 عصرًا – هيئة قناة السويس
مصر مع بورتريكو – 9 مساءً – هيئة قناة السويس

المجموعة الثانية
كندا مع كوريا – 10 صباحًا – هيئة قناة السويس
المكسيك مع أمريكا – 12:30 ظهرًا – هيئة قناة السويس

المجموعة الثالثة
تايلاند مع بيلاروسيا – 3 عصرًا – صالة 2 باستاد القاهرة
رومانيا مع الأرجنتين – 9 مساءً – صالة 2 باستاد القاهرة

المجموعة الرابعة
بلغاريا مع بيرو – 10 صباحًا – صالة 2 باستاد القاهرة
اليابان مع الكونغو – 12:30 ظهرًا – صالة 2 باستاد القاهرة

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