انطلاق منافسات بطولة العالم لناشئات الطائرة في مصر.. اليوم

تنطلق اليوم الخميس، منافسات الجولة الأولى من الدور الأول ببطولة العالم للكرة الطائرة ناشئات تحت 18 عاما، والمقامة خلال الفترة من 5 وحتى 14 سبتمبر الجاري بمصر.
ومن المقرر أن تقام اليوم 8 مباريات، وتأتي كالتالي،،،
المجموعة الأولى
الكاميرون مع الصين – 3 عصرًا – هيئة قناة السويس
مصر مع بورتريكو – 9 مساءً – هيئة قناة السويس
المجموعة الثانية
كندا مع كوريا – 10 صباحًا – هيئة قناة السويس
المكسيك مع أمريكا – 12:30 ظهرًا – هيئة قناة السويس
المجموعة الثالثة
تايلاند مع بيلاروسيا – 3 عصرًا – صالة 2 باستاد القاهرة
رومانيا مع الأرجنتين – 9 مساءً – صالة 2 باستاد القاهرة
المجموعة الرابعة
بلغاريا مع بيرو – 10 صباحًا – صالة 2 باستاد القاهرة
اليابان مع الكونغو – 12:30 ظهرًا – صالة 2 باستاد القاهرة
ومن المقرر أن تقام اليوم 8 مباريات، وتأتي كالتالي،،،
المجموعة الأولى
الكاميرون مع الصين – 3 عصرًا – هيئة قناة السويس
مصر مع بورتريكو – 9 مساءً – هيئة قناة السويس
المجموعة الثانية
كندا مع كوريا – 10 صباحًا – هيئة قناة السويس
المكسيك مع أمريكا – 12:30 ظهرًا – هيئة قناة السويس
المجموعة الثالثة
تايلاند مع بيلاروسيا – 3 عصرًا – صالة 2 باستاد القاهرة
رومانيا مع الأرجنتين – 9 مساءً – صالة 2 باستاد القاهرة
المجموعة الرابعة
بلغاريا مع بيرو – 10 صباحًا – صالة 2 باستاد القاهرة
اليابان مع الكونغو – 12:30 ظهرًا – صالة 2 باستاد القاهرة