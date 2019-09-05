فتح باب التسجيل في عمومية الزمالك

بدء فتح باب التسجيل في اليوم الاول للجمعية العمومية لنادي الزمالك منذ التاسعة صباح اليوم الخميس وتستمر حتى يوم السبت المقبل.



ويتضمن جدول اعمال الجمعية العمومية بند اعتماد الميزانية بالاضافة الى بند الانتخابات بعدما فتح الزمالك باب الترشح على أربعة مقاعد.



وفاز المرشحون للانتخابات بالتزكية وسيتم عرضهم على الجمعية العمومية للموافقة على انضمامهم للمجلس.



وضمت القائمة النهائية للمرشحين كل من الفنان أشرف زكي على منصب أمين الصندوق، و ترشح على منصب العضوية كل من أحمد عادل عبد الفتاح نجم الزمالك لكرة السلة السابق ورئيس قطاع الناشئين بالنادي، وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق، وحمادة أنور المدير الإدارى السابق للفريق الأبيض.



وكان الزمالك اعلن اقامة انتخاباته على أربعة مقاعد ثلاثة للعضوية، ومقعد أمين الصندوق، وهو نفس عدد المرشحين وهو ما يعني نجاح الرباعي بالتزكية في حالة موافقة الجمعية العمومية على الأمر وفقا للائحة النادي و ستعقد العمومية للتصويت على نجاح الرباعي بالتزكية من عدمه.