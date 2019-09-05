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رياضة

إيطاليا في نزهة أمام أرمينيا بتصفيات يورو 2020

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 10:12 ص
منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا
محمد السعيد
يحل منتخب إيطاليا ضيفا ثقيلا على نظيره أرمينيا، اليوم، الخميس، في تمام السادسة مساء، ضمن منافسات المجموعة السابعة المؤهلة لتصفيات يورو 2020.

ويسعى منتخب إيطاليا لمواصلة الإنتصارات بتحقيق الفوز في المباراة الخامسة على التوالي، بينما يطمح يطمح منتخب أرمينيا صاحب الأرض في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الطليان.

ويحتل منتخب إيطاليا صدارة جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد 12 نتقطة، بينما يحتل منتخب أرمينيا المركز الثالث بـ 6 نقاط.

ويلتقي اليوم ايضا ضمن تصفيات يورو 2020، إسبانيا مع رومانيا، وجزر فاروه مع السويد والنرويج مع مالطه، وإيرلندا مع سويسرا.

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