شيري عادل تهنئ منة فضالي بعيد ميلادها

هنأت الفنانة شيري عادل منة فضالي بمناسبة عيد ميلادها، ونشرت صورتها في خاصية "الاستوري" عبر حسابها على "إنستجرام".



وعلقت شيري عادل على الصورة: "كل سنه و انتي طيبه يا حبيبتي".



وأثارت شيري عادل الجدل عبر مواقع الوشيال ميديا بسبب خبر انفصالها من الداعية معتز مسعود، لرغبتها في العودة إلى الفن من جديد.



ونشرت شيري عادل منذ فترة عبر حسابها على انستجرام، صورة لها تؤكد انفصالها عن زوجها بعد زواج استمر نحو عام.



وكان آخر أعمال شيري عادل، ظهورها في إحدى الحلقات من مسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الثاني.