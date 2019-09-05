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رياضة

رسميا .. كيما أسوان يضم لاعب قنا الرياضي

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 04:08 م
صدى البلد
كتب : رباب الهوارى
نجح مسئولو مجلس إدارة نادى كيما أسوان برئاسة المهندس عصام خضرى فى اتمام التعاقد مع عبدالرحمن يوسف الشهير "ببلوظه"،لاعب وسط مهاجم ،نادي قنا الرياضي ،في صفقة انتقال حر ،لتدعيم صفوف الفريق للموسم الجديد ،بدورى القسم الثالث.

ووقع عبدالرحمن يوسف على عقود انضمامه لكيما أسوان في حضور عادل عبدالحميد المدير الفنى ،وحمدى بوده ،والمهندس عصام خضرى ،وعلاء عوض وحمد الزر ادارى الفريق.

وكان فريق كيما أسوان قد أتم التعاقد مع العديد من اللاعبين و هم احمد حسين صانع ألعاب الجونة وأسوان السابق ،وعرفه تاج و عمرو ابوالحسن و عبدالله فنجرى لاعب الوسط المدافع و محمد ناجى حارس المرمى و عمر يوسف مهاجم ويحيي جمال وسط مهاجم.

وبدأ فريق كيما أسوان استعداداته للموسم الجديد ، تحت قيادة المدرب الجديد للفريق عادل لحمه ، الذي تولى المسؤولية رسميًا في الموسم الجديد، خلفا لـ وائل محمد.

وقرر المدرب الجديد للفريق الإبقاء على 12 لاعبا من القوام الأساسي للفريق من الموسم الماضي، وجاري التفاوض مع 13 لاعبا آخرين لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد، إلى جانب تجديد عقود 5 لاعبين من القوام الأساسي للفريق بالموسم الماضي، وذلك استعدادًا للموسم الجديد بالقسم الثانى .

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