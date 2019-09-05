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رياضة

طارق قنديل رئيسًا لبعثة الاهلي في غينيا

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 05:23 م
طارق قنديل عضو مجلس
طارق قنديل عضو مجلس ادارة النادي الأهلي
عبد الحكيم ابو علم
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تكلّيف طارق قنديل عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة فريق الكرة في غينيا الاستوائية؛ لخوض مباراة كانو سبورت ببطولة إفريقيا والمحدد لها 14 من سبتمبر في ذهاب دور الـ 32 من دوري رابطة الأبطال.

ويبدأ طارق قنديل خلال الساعات المقبلة في التواصل مع مدير جهاز الكرة، سيد عبد الحفيظ، من أجل الترتيب لعدة أمور خاصة بالرحلة والمباراة المرتقبة.

من المقرر أن تسافر بعثة الأهلي إلى غينيا الاستوائية ليلة 11 من سبتمبر الجاري؛ وفقًا للموعد الذي حدده الجهاز الفني؛ استعدادا لمواجهة «كانو سبورت».

كان الأهلي صعد لدور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تخطيه مباراة «اطلع بره»، بطل جنوب السودان، في الدور التمهيدي بنتيجة 4-صفر في مباراة الذهاب، و9- صفر في لقاء العودة.

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