الإفتاء توضح حكم تهذيب حاجبي المرأة للتزين من اجل الزوج.. فيديو

قال الشيخ عويضه عثمان، أمين لجنة الفتوى، إن تهذيب الحاجب بالنسبة للسيدات للتزين لأزواجهن أمر جائز ولا بأس به، مشيرًا إلى أن الحرمة تتحقق في إزالة الحاجب بالكُلية ورسم حاجب آخر بالوسائل التقنية الحديثة.



وأضاف عثمان في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًت على سؤال: "ما حكم تهذيب الحاجب، وخصوصًا إن التشفير زوجي مش راضي عنه؟" أنه لا يجوز لغير المتزوجة الأخذ من شعر حاجبيها إلا إذا احتاجت إلى ذلك لعلاج أو إزالة زيادة أو تسوية شعرات نافرة فقط، لافتًا إلى أن المتزوجة يجوز لها ذلك بإذن زوجها.



وأوضح أمين لجنة الفتوى، أن هذا الأمر يعد من الزينة المطلوبة لإعفاف الزوج، لافتًا إلى الإمام الطبري أخرج أن امرأة دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت لها: المرأة تحفُّ جبينها لزوجها؟ فقالت: "أميطي عنك الأذى ما استطعت".



