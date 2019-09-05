علاج تساقط الشعر الدهني .. الشاي والخل أسرع حلول طبيعية



1-زيادة إفراز الزيوت في فروة الرأس

2-مشكلة في الهرمونات تتسبب في زيادة معدلات دهون الرأس

3-بعض التغييرات المناخية قد تكون السبب في تساقط الشعر

4-قد يكون تساقط الشعر الدهني وراثيًا، فربما يرث الأبناء عن أبائهم الشعر الدهني وبالتالي هم معرضون لتساقط الشعر

5-تراكم الزيوت و الدهون على فروة الرأس فتسبب القشرة ثم تساقط الشعر



علاج تساقط الشعر الدهني :



يمكن علاج تساقط الشعر الدهني بعدة طرق طبيعية منزلية، أو من منتجات العناية بالشعر الدهني لكن تحت إشراف الطبيب المختص، ولأن عادة ما تكون منتجات الشعر الجاهزة غالية الثمن، فيكون البديل الآمن والطبيعي هو الوصفات المنزلية الطبيعية وأيضًا يجب استشارة الطبيب أولًا قبل تطبيقها على الشعر الدهني.



إليك أهم الطرق لـ علاج تساقط الشعر الدهني :



1-خل التفاح :



أضيفي فنجانا من خل التفاح على لتر ماء واشطفي به شعرك بعد غسله جيدًا بالشامبو، ودلكي فروة الرأس حتى يصل خل التفاح إلى الفروة ويساعد على التخلص من الدهون المتراكمة على الشعر كما أنه يعالج قشرة الرأس، والأضل استخدام هذه الوصفة مرتين اسبوعيًا.



2-أوراق الشاي المجفف



قومي بغلي حفنة من أوراق الشاي المجفف في الماء ثم اشطفي بها شعرك مع تدليك فروة الرأس كي تتخلصي من طبقة الدهون المتراكمة على الفروة وتسبب تساقط الشعر الدهني.



3-عصير الليمون :



اخلطي فنجان من عصير الليمون على لتر ماء مع ملعقتي عسل أبيض، وقلبيه جيدًا ثم اغسلي شعرك بهذا الخليط مع تدليك فروة الرأس لمدة 5 دقائق ثم اشطفيه بالماء البارد، فالليمون مفيد في علاج تساقط الشعر الدهني ويعمل على ضبط نسبة الدهون في فروة الرأس.



4-جل الصبار :



وهو من الحلول السحرية والسريعة لـ علاج تساقط الشعر الدهني، فهو غني بعناصر مختلفة تقوي الشعر من الجذور حتى الأطراف، ويعمل على التخلص من طبقة الدهون والزيوت في فروة الشعر الدهني



طريقة استخدام الصبار لـ علاج تساقط الشعر الدهني :



في وعاء اضيفي كمية مناسبة من هلام الصبار الطبيعي أو جل الصبار الجاهز، مع عصير ليمون واضيفي عليه كمية من الشامبو وقلبيه جيدًا واغسلي شعرك بهذا الخليط مع تدليك فروة الرأس، ويفضل استخدام هذه الوصفة مرتين اسبوعيًا.



نصائح للعناية بالشعر الدهني :



1-استخدمي نوع شامبو مناسبا للشعر الدهني

2-لا تفرطي في غسل الشعر الدهني، بل يكفي 3 مرات اسبوعيا

3-تجنبي استخدام السيشوار والمكواة بشكل مستمر

4-لا تستخدمي زيوت في دهان الشعر، بل استخدمي نوع كريم مناسب لشعرك

5-يجب تسريح الشعر الدهني عدة مرات يوميًا من أجل فرك قشرة الرأس التي تسبب تساقط الشعر

6-لا تفرطي في استخدام البلسم للشعر الدهني، حيث أن البلسم يمنح الشعر طبقة دهنية إضافية، وبالتالي هو غير مناسب للشعر الدهني، لكن البلسم ملائم للشعر الجاف.

تساقط الشعر الدهني من أكثر المشكلات التي تواجه الفتيات باستمرار من أصحاب الشعر الدهني، حيث تزيد فيه إفراز الزيوت مما يسبب تكوين طبقة من القشرة على فروة الرأس تتسبب في تساقط الشعر الدهني باستمرار، ويحتاج هذا النوع من الشعر تحديدًا عناية فائقة يومية واستشارة الطبيب إذا لزم الأمر من أجل علاج تساقط الشعر الدهني حتى لا تظهر فراغات في الشعر مما يفسد المظهر العام.وعلى الرغم من أن كل أنواع الشعر تفرز نسبة من الدهون والزيوت في فروة الرأس، إلا أن أكثرهم تعقديًا هم أصحاب الشعر الدهني، حيث تزداد لديهم نسبة تساقط الشعر الدهني، نظرًا لتزايد إفراز الدهون.