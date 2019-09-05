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حزن إسرائيلي على استقالة أحد مهندسي صفقة القرن

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 05:56 م
بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
عرفة البنداري
أعرب مسؤولون إسرائيليون، اليوم الخميس، عن حزنهم لسماع نبأ نية مبعوث ترامب للشرق الأوسط، جيسون جرينبلات، تقديم استقالته بعد الإعلان عن صفقة القرن.

وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على استقالة جرينبلات، وقال: "أتقدم بالشكر إلى جيسون جرينبلات على ما فعله وقدمه من أجل الأمن والسلام.

وأضاف نتنياهو أن جرينبلات لم يتردد لحظة في قول الحقيقة عن إسرائيل أمام كل من ينتقدها .. شكرا لك جرينبلات.

وكانت تقارير إعلامية أمريكية قد ذكرت أن جرينبلات قرر الاستقالة بعد الإعلان عن تفاصيل صفقة القرن

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