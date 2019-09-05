علاج سواد الركبة والكوع.. وصفات سحرية طبيعية رخيصة





علاج سواد الركبة و الكوع :



أولًا التقشير :

تقشير الركبة والكوع من الخطوات المهمة التي يجب تطبيقها مرة أسبوعيًا للتلخص من الجلد الميت في هذه المنطقة ومع الاستمرار على التقشير سيتم تنفتيح هذه المنطقة بشكل تلقائي..



وصفات تقشير الركبة و الكوع :



1-السكر والعسل :

ضيفي ملعقتين من السكر الخشن مع ملعقتين من العسل الأبيض أو زيت الزيتون، وافركيها بها الركبة و الكوع لمدة 1 0 دقائق ثم اشطفيها بالماء البارد



2-الزبادي و الترمس :

اخلطي ملعقتين زبادي بلدي مع ملعقة و نصف من الترمس المطحون " وهو متوفر لدى العطار" ويفضل استخدام الترمس المر المطحون، وقلبيهم جيدًا ثم افركي بها الركبة والكوع وتطبيق الوصفة مرة كل أسبوع



3-الزيت والقهوة :

اصنعي خليط مكون من ملعقتين زيت زيتون مع ملعقة سكر خشن وملعقة قهوة، وقلبيه وافركي به منطقة الركبة و الكوع لإزالة طبقة الجلد الميت من عليها.



ثانيًا : وصفات علاج سواد الركبة والكوع بعد التقشير :



بعد أن تقومي بخطوة تقشير الركبة والكوع، احضري وصفات طبيعية تساعد في تفتيح المناطق الداكنة و علاج سواد الركبة و الكوع، وهي مكونات سهلة ومتوفرة في منزلك، وغير مكلفة أيضًا ، ومنها :



1-خلطة النشا و ماء الورد

اصنعي خليط من ملعقتين نشا مع ملعقتين ماء الورد وافردي الخليط على الركبة و الكوع بعد تقشيرها واتركيه حتى يجف ثم اشطفيها بماء بارد.



2-حليب بودرة وماء الورد :

ضيفي ملعقتين من الحليب البودرة مع ملعقة من الترمس المطحون المر وملعقتين من ماء الورد، وقلبي الخليط حتى يمتزج وافردي طبقة منه على الركبة و الكوع واتركيها حتى تجف تمامًا ثم افركيها تحت الماء البارد



3-الكركم و العسل :

اخلطي ملعقة من الكركم مع ملعقة من العسل الابيض وملعقة من الحليب وامزجي المكونات معًا وضعيها على الركبة و الكوع، ومع الاستمرار على هذه الوصفة ستلاحظين الفرق في التخلص من سواد الركبة و الكوع



4-الليمون :

وهو أسهل طريقة يمكنك تجربتها في علاج سواد الركبة و الكوع، وذلك عن طريق فرك المناطق الداكنة يوميًا بنصف ليمونة لمدة دقيقتين واتركي عصير الليمون عليها حتى يمتصه الجلد، والأفضل تطبيقه قبل النوم وغسله في الصباح.



5-صودا الخبز :

ضعي ملعقة من صودا الخبز مع ملعقة حليب واغمسي بها قطنة نظيفة، وامسحي بها على الركبة و الكوع بشكل يومي لمدة أسبوع.



5 طرق للوقاية من سواد الركبة و الكوع :



1-احرصي على تدليك الركبتة و الكوع بزيت لطيف على البشرة مثل الزيتون أو زيت الأطفال

2-استمري على فرك الركبة والكوع بالليمون يوميا قبل النوم

3-احرصي دوما على تقشير منطقة الركبة و الكوع مرة كل اسبوع في المنزل

4-استخدمي كريم مرطب لمنطقة الركبة والكوع حتى تتجنبي جفاف الجلد

5-قبل التعرض للشمس يجب استخدام واقي الشمس " صن بلوك" ليس فقط على الوجه بل أبضًا على الركبة و الكوع.



علاج سواد الركب والكوع من الأمور التي تشغل بال الفتيات خاصة قبل الزواج، فيحرصن على العناية بهذه المناطق وتفتيحها خاصة وأنها من أكثر المناطق السمراء بالجسم، لكن يمكن علاج سواد الركبة و الكوع بطرق منزلية بسيطة ووصفات طبيعية غير مكلفة بعيدًا عن منتجات تفتيح المناطق السوداء بالجسم، فعادة ما تكون مكلفة، لكن الطرق الطبيعية أكثر أمانًا و تعطي نتائج فعالة في حالة الاستمرار عليها.