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خلوا بالكم.. ضبط مصنع لوليتا يستخدم خامات مضرة على الصحة بالدقهلية..صور

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 10:43 م
المصنع
المصنع
همت الحسينى
تمكنت حملة من ادارة تموين دكرنس بمحافظة الدقهلية، برئاسة محمود صالح مدير الادارة وصالح المصري و جمال عبد الهادي عبد الحى عبد الحى ابوزيد مفتشى التموين وباشراف السيد دايرة وكيل الوزارة بالاشتراك مع رئاسة مركز ومدينة دكرنس من ضبط مصنع عصائر يستخدم خامات مضرة بالصحة وغير مرخص.

تبين من الفحص ان المصنع ملك عمرو .ا.م.ع  بإسم "لوليتا للاطفال" وغير مرخص ويستخدم خامات مضرة وكارثية على الصحة بقرية النحال التابعه لمركز دكرنس.

وتم ضبط  250 كرتونة بكل كرتونة 50 عبوة وزن العبوة الواحدة 85 جرام مشروب سكرى بمذاق الفواكه و 250 كرتونة بكل كرتونة 50 عبوة وزن العبوة الواحدة 40 جراما  اندروما الأصلي ايس جلاكسي و برميل بداخله مادة (اسبرام باودر) بديل السكر داخل كيس شفاف ووزن البرميل تقريبا 20 كجم والوزن الصافي 23 كجم  و10 رول لتغليف اللوليتا مختلف المقاسات والالوان و 10 اكياس بلاستيك ابيض كبير بداخلة عبوات لوليتا فارغة ومصنعة بذات المصنع وكل كيس يحتوى على 100 الف عبوة بلاستيك فرغة خاصة بعصائر لوليتا بأجمالي 10000 عبوة بلاستيك.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 559 لسنة 2019  جنح امن دولة طوارئ دكرنس لمخالفته للمرسوم بقانون 95 لسنة 1654 والقانون 281 لسنة 1994 والقرار الوزارى 453 لسنة 1954 لمزاولة نشاط بدون ترخيص واستخدامه سلعة مضرة بالصحة بديل السكر وتم التحفظ على المضبوطات داخل المصنع.
خلوا بالكم.. ضبط مصنع لوليتا يستخدم خامات مضرة على الصحة بالدقهلية..صور
خلوا بالكم.. ضبط مصنع لوليتا يستخدم خامات مضرة على الصحة بالدقهلية..صور
خلوا بالكم.. ضبط مصنع لوليتا يستخدم خامات مضرة على الصحة بالدقهلية..صور

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