هآرتس تهاجم نتنياهو: نغوص في الهاوية معه

هاجمت صحيفة هآرتس العبرية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول سياساته الداخلية والخارجية، منوهة بأنه في ظلّ تزايد الأحداث الأمنية في إسرائيل، فإن نتنياهو حول مجلس الأمن القومي إلى ذراع تنفيذية خاصة، وأقام قناة موازية في قضايا السياسة الخارجية والأمن، ودفع خطوات متعارضة مع توجهات المنظومة الأمنية، من دون عمل مؤسساتي منظّم، ومن دون نقاش مهني، وبمعزل عن الاحتياجات الأمنية الفعلية.

وأضافت الصحيفة أن اللامبالاة السائدة لا تعود فقط إلى الحرب أو إلى الإخفاقات المتراكمة في السنوات الأخيرة؛ بل هي حصيلة سياسة ممنهجة: الانقلاب على النظام، التحريض ضد المسؤولين وأهل الخبرة، ومحاولة تقويض ثقة الجمهور بالقضاء وبأجهزة الحكم الرشيد.. الفساد لم يعد "ظاهرة جانبية"، بل أصبح الثمرة الفاسدة لنهج التفكيك الذي تقوده حكومة نتنياهو منذ سنوات.

وتابعت، إن نتنياهو لا يكتفي بعرقلة تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر 2023، وتأجيل محاكمته الجنائية، بل يسعى أيضاً إلى شلّ عمل لجنة التحقيق الرسمية ذاتها، عبر التوجهات المتكررة إلى المحكمة العليا – المحكمة نفسها التي يحرّض عليها هو وأنصاره بلا توقف.

واضافت أنه إذا لم يرفع الجمهور صوته ويعلن "كفى"، فإن صمته سيُقرأ بمثابة ضوء أخضر لمزيد من الفساد والانهيار المؤسسي الكامل، مؤكدة أن سياسة المماطلة لا يجوز القبول بها في أي جبهة، سواء في ساحات القضاء أو لجان التحقيق أو في أي ميدان تُمحّص فيه أفعال نتنياهو وسياساته.