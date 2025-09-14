قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يمكن أن يسبب الوفاة.. متحدث الصحة يكشف عن الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية
السفير محمد العرابي: قمة الدوحة أمام اختبار حقيقي .. ووجود روبيو في إسرائيل استفزازي
متحدث الصحة يكشف تطورا عاجلا في التحقيق بواقعة إصابات بالعمى بمستشفى حكومي
ارتفاع جديد.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأحد 14 سبتمبر 2025
طبيب الأهلي يكشف سبب تبديل زيزو أمام إنبي
التضامن: فريق التدخل السريع توجه لفحص ما أطلق عليها "فتيات كهف حلوان"
أبو العينين يقود إدانة أورومتوسطية للعدوان على غزة.. وموسى: لا استقرار دون دولة فلسطينية
ساويرس يكشف مفاجأة عن ترشحه لرئاسة النادي الأهلي
ركلة جزاء.. أحمد العجوز يسجل هدف التعادل لإنبي في مرمى الأهلي بالدوري
القمة العربية تسبب ضجة ومخاوف في الداخل الإسرائيلي .. تفاصيل
اكتشفها بدون فحص.. أعراض مرض السكر في بدايته
قمة الدوحة تستقطب أنظار العالم .. ومصر تتصدر المشهد برؤية داعمة لفلسطين
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
هآرتس تهاجم نتنياهو: نغوص في الهاوية معه

فرناس حفظي

هاجمت صحيفة هآرتس العبرية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول سياساته الداخلية  والخارجية، منوهة بأنه في ظلّ تزايد الأحداث الأمنية في إسرائيل، فإن نتنياهو حول مجلس الأمن القومي إلى ذراع تنفيذية خاصة، وأقام قناة موازية في قضايا السياسة الخارجية والأمن، ودفع خطوات متعارضة مع توجهات المنظومة الأمنية، من دون عمل مؤسساتي منظّم، ومن دون نقاش مهني، وبمعزل عن الاحتياجات الأمنية الفعلية. 

وأضافت الصحيفة أن اللامبالاة السائدة لا تعود فقط إلى الحرب أو إلى الإخفاقات المتراكمة في السنوات الأخيرة؛ بل هي حصيلة سياسة ممنهجة: الانقلاب على النظام، التحريض ضد المسؤولين وأهل الخبرة، ومحاولة تقويض ثقة الجمهور بالقضاء وبأجهزة الحكم الرشيد.. الفساد لم يعد "ظاهرة جانبية"، بل أصبح الثمرة الفاسدة لنهج التفكيك الذي تقوده حكومة نتنياهو منذ سنوات.

وتابعت، إن نتنياهو لا يكتفي بعرقلة تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر 2023، وتأجيل محاكمته الجنائية، بل يسعى أيضاً إلى شلّ عمل لجنة التحقيق الرسمية ذاتها، عبر التوجهات المتكررة إلى المحكمة العليا – المحكمة نفسها التي يحرّض عليها هو وأنصاره بلا توقف.

واضافت أنه إذا لم يرفع الجمهور صوته ويعلن "كفى"، فإن صمته سيُقرأ بمثابة ضوء أخضر لمزيد من الفساد والانهيار المؤسسي الكامل، مؤكدة أن سياسة المماطلة لا يجوز القبول بها في أي جبهة، سواء في ساحات القضاء أو لجان التحقيق أو في أي ميدان تُمحّص فيه أفعال نتنياهو وسياساته.

