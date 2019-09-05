فوائد زيت الورد للشفايف.. وصفة سحرية للحصول على اللون الوردى

يتميز زيت الورد برائحته الزكية والعطرية وله فوائد عدة، من بينها ترطيب الشفاه بعمق ويحميها من التشقق والجفاف، يمنح زيت الورد الشفتين لونا ورديا طبيعيا، ويعمل على تجديد خلايا الجلد ويزيل الخلايا الميتة.



يستخدم زيت الورد فى التجميل، ويعد من خيرات الطبيعة و يتميز بقلة انتشار وارتفاع ثمنه، يتم الحصول عليه من خلال تقطير أوراق الورد، ويمثل حلا مثاليا لبعض المشكلات التى يعانى منها الناس، وفى سياق التقرير التالى نرصد لكم فوائد زيت الورد للشفايف.



فوائد زيت الورد للشفايف



يتميز زيت الورد برائحته المنعشة، له عدة فوائد للشفايف، حيث أنه يجعلها جذابة ويعمل على تغذية الشفاه، والعمل على حمايتها

من الأشعة الشمسية الضارة لاحتوائه على فيتامين A، B، D، E، K، كما أنه يمنع ظهور البقع الداكنة، ويحد من التجاعيد، كما أنها يساهم فى نضارة البشرة ويجعلها مشرقة ونقية.



يمكنك سيدتى الحصول على نتيجة مثالية من خلال بعض الإضافات البسيطة، حيث تتكون الوصفة الأولى من نصف ملعقة من زيت الورد و6 ورقات من الزعفران، حيث يتم نقع ورق الزعفران مع زيت الورد لمدة 15 دقيقة، ثم يتم تدليك الشفاه للحصول على لون شفاه أحمر وجذاب.



تفتيح الشفاه الداكنة



أما الوصفة الثانية لتقشير الشفاه تتمثل فى ملعقة صغيرة من زيت الورد، وملعقة من السكر، وفرشاة أسنان، ويتم مزج المكونات مع بعضها ثم يتم تدليك الشفاه باستخدام فرشاة الأسنان بعمل حركات دائرية بلطف لمدة 3 دقائق، أم لتفتيح الشفاه الداكنة يمكنى استخدام الوصفة التالية، والتى تتمثل فى ربع ملعقة من العسل ونصف ملعقة من زيت الورد ويتم دهن وتدليك الشفاة بها، على أن يتم تكرار ذلك لمدة ثلاث مرات يوميا.



زيت الورد والكركم



أما الوصفة الثالثة تتمثل فى زيت الورد والكركم الذى يستخدم فى وصفات التبييض، لذلك تحتاجين سيدتى إلى نصف ملعقة من زيت الورد مع ملعقة صغيرة من الكركم ويتم خلط المكونات جيدا ويتم تدليك الشفاه بهذا الخليط، لمدة 10 دقائق الأمر الذى يعمل على تعزيز وتنشيط الدورة الدموية في الشفاه وإكسابها اللون الوردي فضلا عن تنعيم وترطيب الشفاه.