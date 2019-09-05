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فن

تامر حسين يتلقى عزاء والده بالتجمع الخامس.. السبت

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 10:11 م
تامر حسين
تامر حسين
نبيل العدوى
يتلقى الشاعر تامر حسين العزاء فى والده بعد غد السبت فى مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس ويقام للرجال فقط.

وكتب عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: "والدي حسين سعد إبراهيم في ذمة الله نسألكم الفاتحة والدعُاء له ولأمواتنا جميعًا بالرحمة والمغفرة وخدنا العزاء على المقابر وشكر الله سعيكم".

يذكر أن آخر أعمال تامر حسين كانت أغنية "يوم تلات" للنجم عمرو دياب والتي طرحها مؤخرا وحقق من خلالها نجاحا كبيرا.

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