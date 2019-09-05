مثلث سماوي يزين سماء الوطن العربي

تشهد سماء الوطن العربي الليلة 5 سبتمبر 2019 وبداية الليل وقوع قمر التربيع الأول قرب كوكب المشتري في حالة اقتران وبالقرب منهما نجم قلب العقرب، وسويا ستنتظم هذه الأجسام الثلاثة في مثلث سماوي مشاهد بسهولة بالعين المجردة وهي فرصة مثالية للتصوير.



القمر يشرق عند الظهر ويصل أعلى نقطة في السماء مع غروب الشمس، وبعد بداية الليل سيظهر كوكب المشتري كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة، وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تعرف باسم "أقمار غاليلو" وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا - حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.



أما قلب العقرب فهو ألمع نجم ضمن نجوم العقرب وهو نجم أحمر ضخم عملاق والشمس مقارنة به لا تعتبر شيئا، وبالرغم من أن حجم قلب العقرب غير معروف بشكل دقيق فيعتقد بأن نصف قطره 3 مرات المسافة التي تفصل الأرض عن الشمس.



بمعنى أوضح لو أن قلب العقرب في مكان الشمس فسوف يمتد إلى ما بعد مدار كوكب المريخ وقاطعا حوالي 60 % المسافة إلى كوكب المشتري.



وتعتبر فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائي العينية أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.



وخلال ساعات الليل سوف تنتقل هذه الأجسام جميعا نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم.



فبمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم سيلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج، لذلك في مساء يوم غدا الجمعة سيلاحظ ان القمر قد غير موقعه بالنسبة للمشتري مندفعا نحو الشرق وهي حركته الطبيعية في مدارة حول الأرض.



وفي الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليلة وذلك مع اقتراب القمر من طور البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.