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فن

صلاح عبد الله يتغزل في ابنته دنيا بقصيدة شعر

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 03:12 ص
صلاح عبد الله وابنته
صلاح عبد الله وابنته
محمد بدران
شارك الفنان صلاح عبد الله جمهوره، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة مع ابنته دنيا صاحبها بوصلة غزل بالشعر.

وعلق صلاح على الصورة :"الى ابنتى البكرية يادنيا ياغرامى يادمعى يا ابتسامتى مهما ان زادت الامى قلبى يحبك يادنيا، ومهما ان ذاد انشغالى وانشغالك واتأخرتى عليا بسؤالك هتفضلى دايما في بالى وهفضل احبك يا دنيا".

ويعرض حاليا للفنان صلاح عبد الله مسلسل " قيد عائلي " الذى يدور المسلسل حول فكرة الصراع بين شقيقين "فضل وكامل" وطوال الحلقات نتعرف على جذور هذا الصراع، ولكل واحد من الشقيقين منطقة في الصراع والذي يدور بين الجميع -الكبار والصغار- ونكتشف أنه يمتد في جميع الاتجاهات وهكذا الكثير.

مسلسل "قيد عائلى" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم ميرفت أمين، بوسى، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالى، دنيا عبد العزيز، صبرى فواز، محمد محمود عبد العزيز، أحمد التهامى، محمد نجاتى، أميرة هانى، ايهاب فهمى، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازى، هدى، وكارولين عزمى.

صلاح عبد الله يتغزل في ابنته دنيا بقصيدة شعر

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