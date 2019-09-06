بفستان ناعم.. إيفانكا ترامب تظهر بإطلالة مميزة في كولومبيا

ظهرت أمس إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي في كولومبيا، بالعديد من الإطلالات الجريئة، والجذابة للغاية، وذلك خلال جولتها الى أمريكا اللاتينية.



وارتدت ايفانكا ترامب فستان باللون البيج، بأكمام طويلة، وعلية بعض نقوشات الورود من الاسفل، ويتميز بحزام كبير من نفس لون الفستان على منطقة الوسط من دار أزياء Silvia Tcherassi.



ورفعت إيفانكا ترامب شعرها إلى الأعلى بشكل بسيط، وجذاب للغاية، ولم تتكلف في وضع المكياج، حيث أبرز جمال عينيها بالماسكرا، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.



وأم تتكلف إيفانكا ترامل فيواراتداء الاكسيورات، حيث أنها اكتفت بارتداء قرطين على شكل دائرة، وهو ما أبرز من إطلالتها، وأضاف لها لمسة جمالية.



وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..