الأعلى للإعلام: حظر استيراد أو تأجير أجهزة البث من خارج الجهات الرسمية في الدولة

شدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على ضرورة التزام الشركات والفضائيات بحظر استيراد أو تأجير أجهزة sng

إلا من خلال الهيئة الوطنية للإعلام او الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي أوالشركات العاملة في هذا المجال المملوكة للدولة طبقا لأحكام المادتين 107و109 من القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام وحتى لا يتعرض المخالفون لذلك للإجراءات القانونية بحقهم.



وأشار المجلس في بيانه له،إلى سريان الضوابط والمعايير والأكواد المتعلقة بالالتزام بأصول المهنة وأخلاقياتها والمنظمة لعمل البرامج المختلفة في المجالات الرياضية والدينية والتوك شو وغيرها وذلك بعد نشرها أمس بجريدة الوقائع المصرية.



وناشد المجلس كافة وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة والإلكترونية بعدم الاعتماد على ما ينشر بوسائل التواصل الاجتماعي كمصدر مع مراعاة الدقة في النشر.



وكان المجلس قد أكد أمس على تحديد زمن البرامج بساعتين كحد أقصى بما فيها الفقرات الإعلانية استجابة لما أبدته بعض القنوات .