قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إجراء صارم في الأهلي ردا علي إلغاء جلسة إستماع ركلة جزاء سيراميكا

منتخب مصر
منتخب مصر
القسم الرياضي

فجرت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل بعد إلغاء جلسة الإستماع الخاصة بتقنية الفيديو لمباراة الفريق الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز.

أفادت المصادر أن إدارة النادي الأهلي تدرس اتخاذ إجراء صارم ردا علي إلغاء جلسة الإستماع الخاصة بتقنية الفيديو لمباراة الفريق الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز. 

أشارت إلي أن النادي الأهلي يدرس رفض فكرة ضم نجومه الدوليين لمعسكر منتخب مصر الوطني المقرر إنطلاقه خلال شهر مايو المقبل استعدادا للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026 قبل موعد الأجندة الدولية.

أوضحت المصادر أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني طالب مسؤلي اتحاد الكرة بتعديل موعد معسكر الفراعنة الكبار في شهر مايو لإتاحة الفرصة لخوض مباراة ودية قبل المشاركة فى مونديال 2026.

لفتت المصادر إلي أن النادي الأهلي يدرس عدم ضم نجومه الدوليين سوي خلال فترة الأجندة الدولية مطلع شهر يونيو القادم قبل المشاركة فى مونديال 2026.

ويعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا في قادم الساعات للرد على جلسة الاستماع الملغاة.

وكان وفد من النادي الأهلي وصل إلي مقر اتحاد الكرة وذلك لمناقشة ما دار بين حكم الساحة وحكام تقنية الفيديو خلال مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا، التي أُقيمت الثلاثاء الماضي ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ورفض اتحاد الكرة حضور، الأهلي لجلسة الإستماع بسبب عدم الالتزام بشأن الحاضرين في الجلسة وتم منع سيد عبدالحفيظ عضو مجلس ادارة نادي الأهلي من الحضور.

تصريحات سيد عبد الحفيظ 

أكد سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عدم وجود أي مانع قانوني يحول دون حضوره جلسة الاستماع الخاصة بتقنية الفيديو لمباراة الفريق الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد الحفيظ، في تصريحات على هامش تواجده بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم: “حضرت اليوم لعدم قانونية منعي من الحضور، ولا توجد لائحة تحدد أطراف الجلسة".

وأضاف: “الأهلي لديه مجلس إدارة يدرك جيدًا كيفية الحصول على حقوق النادي، ومن غير المنطقي قصر الحضور على الجهاز الفني والإداري فقط، خاصة إذا تم إجراء تغييرات عليهم”.

اتحاد الكرة: إجراء استثنائي لتعزيز الشفافية

من جانبه، أوضح اتحاد الكرة أن السماح للأهلي بالاستماع إلى التسجيلات الصوتية بين حكم الساحة وحكم تقنية الفيديو يُعد إجراءً استثنائيًا، مؤكدًا عدم وجود نص لائحي يُلزم الاتحاد بإتاحة تلك التسجيلات للأندية.

وأشار الاتحاد إلى أن القرار يأتي في إطار تعزيز الشفافية واحتواء حالة الجدل، مع التأكيد على أنه لا يُمثل سابقة يمكن تعميمها مستقبلاً.

الأهلي يتمسك بالتمثيل الكامل

وفي المقابل، شدد النادي الأهلي على حقه في اختيار ممثليه لحضور الجلسة، رافضًا أي قيود تتعلق بعدد أو صفة الحضور.

وأكد النادي في بيانه أن قصر التمثيل على الجهازين الفني والإداري يفتقر إلى السند القانوني، خاصة أن الجلسة ترتبط بشكاوى رسمية ضد طاقم التحكيم، ما يستدعي حضور عناصر قانونية وإدارية لضمان حفظ حقوق النادي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

