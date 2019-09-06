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رياضة

عاجل.. صدمة جديدة لـ محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 03:07 م
محمد صلاح
محمد صلاح
منتصر الرفاعى
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس بالبريميرليج.

وغاب محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن القائمة بالرغم من مساهمته في 5 أهداف خلال 4 مواجهات للريدز في شهر أغسطس حيث سجل 3 أهداف وصنع 2 آخرين.

وضمت القائمة 6 لاعبين وهم : ثلاثي مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو ورحيم سترلينج وكيفين دي بروين بجانب تيمو بوكي مهاجم نوريتش سيتي وأشلي بارنز مهاجم بيرنلي والمهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينيو نجم الليفر.

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