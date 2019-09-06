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كلوب ينافس جوارديولا على جائزة مدرب الشهر في الدروي الإنجليزي

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 03:06 م
كلوب وجوارديولا
كلوب وجوارديولا
محمد السعيد
أعلن الموقع الرسمي للدروي الإنجليزي، قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب خلال شهر أغسطس، في بطولة الدروي الإنجليزي.

وذكر الموقع الرسمي للدروي الإنجليزي، أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول ينافس كل من بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، ورودريجيز مدرب ليستر سيتي وروي هودجسون مدرب كريستال بالاس، على جائزة أفضل مدرب في البريميرليج خلال شهر أغسطس.

ويعد يورجن كلوب المدير الفني الوحيد الذي نجح في قيادة فريقه في تحقيق العلامة الكاملة في الدروي الإنجليزي حتى الآن، حيث فاز في 4 مباريات، بينما فاز ماشستر سيتي في ثلاث مباريات وتعادل في لقاء.

يذكر أن بيب جوادريولا توج بجائزة افضل مدرب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بعدما قاد السيتي لتحقيق لقب البريميرليج للمرة الثانية على التوالي.

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