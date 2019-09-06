ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توجو يتعادل مع جزر القمر 1-1 في تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 05:00 م
منتخب توجو
منتخب توجو
عبدالله هشام
تعادل منتخب توغو لكرة القدم مع مضيفه جزر القمر بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب دي يومير ضمن تصفيات افريقيا لبطولة كأس العالم 2022 .

وسجل منتخب توجو الهدف عن طريق لاكودو مهاجم العين الاماراتي في الدقيقة 33 بينما تعادل جزر القمر إبراهيم دجودجا في الدقيقة 48 من عمر اللقاء .

وفي مباراة الاياب التى من المقرر اقامتها 10 سبتمبر الجاري لبلوغ دور المجموعات يحتاج منتخب توجو إلى تعادل سلبي للتأهل بينما يحتاج جرز القمر للفوز بهدف دون رد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكاف يعلن مواعيد مباريات مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2021

سحب قرعة تصفيات كأس العالم 2022 .. اليوم

غينيا الإستوائية تفرض التعادل الإيجابي على جنوب السودان في تصفيات المونديال

ترشيحاتنا

غريبة لكن على الموضة.. 20 صورة تكشف إطلالات مفيدة شيحة فى عيد ميلادها

7 سنن واظب عليها النبي يوم الجمعة .. تعرف عليهم

بعد اختيارها بديلا لـ التوك توك.. مواصفات وأسعار سيارات ميني فان في مصر

لهذا أوصى به النبي .. خطيب الحرم المكي يكشف عن 5 فضائل لـ صيام عاشوراء

أهم الأخبار: الموظفون بالعاصمة الإدارية 2020 .. ورد مسموم يشارك في الأوسكار .. و20 ألف متفرج يحضرون نهائي الكأس

ماذا يحدث لك عند الصلاة على النبي 100 مرة يوم الجمعة.. مكافأة ربانية تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تراث المنصورة يستغيث.. هدم قصر نور كارثة تراثية جديدة.. صور

بطن مكشوف.. حلا شيحة تثير الجدل بإطلالة جريئة.. ومتابعة: قمر

فى عيد ميلادها الـ 48.. شاهد .. مفيدة شيحة قبل وبعد عملية التجميل