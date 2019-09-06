توجو يتعادل مع جزر القمر 1-1 في تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022

تعادل منتخب توغو لكرة القدم مع مضيفه جزر القمر بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت على ملعب دي يومير ضمن تصفيات افريقيا لبطولة كأس العالم 2022 .
وسجل منتخب توجو الهدف عن طريق لاكودو مهاجم العين الاماراتي في الدقيقة 33 بينما تعادل جزر القمر إبراهيم دجودجا في الدقيقة 48 من عمر اللقاء .
وفي مباراة الاياب التى من المقرر اقامتها 10 سبتمبر الجاري لبلوغ دور المجموعات يحتاج منتخب توجو إلى تعادل سلبي للتأهل بينما يحتاج جرز القمر للفوز بهدف دون رد.
وسجل منتخب توجو الهدف عن طريق لاكودو مهاجم العين الاماراتي في الدقيقة 33 بينما تعادل جزر القمر إبراهيم دجودجا في الدقيقة 48 من عمر اللقاء .
وفي مباراة الاياب التى من المقرر اقامتها 10 سبتمبر الجاري لبلوغ دور المجموعات يحتاج منتخب توجو إلى تعادل سلبي للتأهل بينما يحتاج جرز القمر للفوز بهدف دون رد.