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رياضة

آخر رسالة من مرتضى منصور للاعبي نادي الزمالك قبل مباراة بيراميدز

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 05:47 م
صدى البلد
القسم الرياضي
حرص مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك علي تحذير لاعبي الفريق الأبيض من إثارة المشاكل والأزمات، خاصة خلال الفترة الحالية لأنها تعتبر حرجة، وتحتاج للانضباط والالتزام، لتحقيق الهدف المطلوب، لاسيما أن الفريق مقبل على مباريات صعبة والفوز بها يحسم بطولة، سواء مباراة نهائي كأس مصر، أو السوبر المصري، أو السوبر الأفريقي.

وشدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في حديثه مع لاعبي الفريق الأبيض على هامش اجتماعه بهم خلال الأيام الماضية، أن الهدف خلال الفترة الحالية، هو الحفاظ على حالة الحب والروح الجماعية، التي تحلى بها الفريق خلال الموسم الماضي، ونالت إشادة الجميع.

وأضاف مرتضى منصور في حديثه مع لاعبي الزمالك على ضرورة الانصياع لتعليمات وقرارات المدير الفني الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، وتنفيذ الأمور الفنية التي يطلبها المدرب دون مناقشته أو إبداء أي اعتراض عليها، خاصة أن الالتزام عنده أهم من الفوز بالبطولات، لاسيما أن الأخيرة تتحقق عن طريق الانضباط فقط، وفرض العدل بين الجميع.

وحذر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك نجوم الفريق من الخروج عن النص، مشددًا على أن العقوبة ستفرض على كبار الفريق قبل صغيرهم، خاصة أنه من المفترض أن يكونوا قدوة لزملائهم الصغار، الذين ليست لديهم الخبرة الكافية بعد.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز، يوم الأحد المقبل الموافق 8 سبتمبر، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في حضور 20 ألف متفرج.

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