صدمة.. أول استقالة لـ مدير فني قبل بداية الدوري المصري هذا الموسم

أعلن أسامة نبيه، المدير الفني لفريق اف سي مصر، مساء اليوم الجمعة استقالته من تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، في تجربة الفريق الأولى في الدوري المصري الممتاز.



وأكد أسامة نبيه في تصريحات صحفية، أن سبب الاستقالة هو رؤيته أن تجربته مع نادي مصر لم تضف له شيئا بعد شهور من توليه المهمة.



وأضاف أسامة نبيه، أنه بعد قرار الاستقالة من تدريب نادي مصر، لن يتوقف عند ذلك الحد فهو لديه طموحات يريد تحقيقها مع اي فريق سيتولى تدريبه خلال الفترة المقبلة.



جدير بالذكر أن أسامة نبيه تولى مهمة تدريب فريق اف سي مصر خلال الفترة الماضية خلفا لمحمد صلاح المدير الفني السابق.