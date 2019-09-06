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مرأة

الدانتيل الأسود.. درة تنشر صورة غامضة بمشاعر غير واضحة

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 07:19 م
صدى البلد
آية التيجي
نشرت الممثلة درة صورا لها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وهي بإطلالة راقية، وجذابة للغاية.

وعلقت درة على صورتها "هذه اللحظة قلّما صُوّرت .لحظة حيرة او ربما حزن وشجن.. لحظة حقيقية لا اشغل فيها بالي بالكاميرا ولا ابتسم او انظر نظرة حالمة جميلة ولا أبدو واثقة بنفسي ولا أحاول التعبير عن شيء ما..هي فقط لحظة عابرة بين صورتين".

وارتدت درة فستانا من الدانتيل باللون الاسود، والشفاف من الكتفين، وهو ما أبرز من انوثتها، وتلاءم مع لون بشرتها المميزة.

وتركت درة زروق شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة عفوية، ومميزة، ولم تتكلف في وضع الماكياج، حيث انها اختارت إبراز جمال عينيها بالكحل الأسود، مع وضع اللون الكميري كأحمر شفاه.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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