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رياضة

بيرو تفوز على الكونغو 3-0 بـ بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 07:25 م
منتخب بيرو
منتخب بيرو
عمرو ابوبكر
فاز منتخب بيرو على نظيره الكونغولي بنتيجة 3-0 في ثاني أيام بطولة العالم للكرة الطائرة للناشئات تحت 18 سنة وهي المباراة التي أقيمت على الصالة المغطاة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي.

وجاءت نتيجة الأشواط : 25-21 ، 25-14 ، 25-10.

وتلعب بيرو والكونغو ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضا بلغاريا واليابان وتركيا.

تستضيف مصر بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة في الفترة من 5 سبتمبر وحتى 14 من الشهر نفسه على الصالة المغطاة باستاد القاهرة وصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.
بيرو تفوز على الكونغو 3-0 بـ بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة
بيرو تفوز على الكونغو 3-0 بـ بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة
بيرو تفوز على الكونغو 3-0 بـ بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة

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