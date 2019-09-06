بيرو تفوز على الكونغو 3-0 بـ بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة

فاز منتخب بيرو على نظيره الكونغولي بنتيجة 3-0 في ثاني أيام بطولة العالم للكرة الطائرة للناشئات تحت 18 سنة وهي المباراة التي أقيمت على الصالة المغطاة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي.



وجاءت نتيجة الأشواط : 25-21 ، 25-14 ، 25-10.



وتلعب بيرو والكونغو ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضا بلغاريا واليابان وتركيا.



تستضيف مصر بطولة العالم لناشئات الكرة الطائرة في الفترة من 5 سبتمبر وحتى 14 من الشهر نفسه على الصالة المغطاة باستاد القاهرة وصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

