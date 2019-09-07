جامعة حلوان فى اسبوع .. تنظبم ورش عمل للكوادر الافريقية.. خدمة اجتماعية تنظم المعسكر الاجبارى لها وتعلن مصروفات العام الجديد

جامعة حلوان تنظم ورشة تدريبية للكوادر الافريقية

خدمة اجتماعية حلوان تنظم المعسكر الإجبارى للطلاب

تعرف على مصروفات كلية الخدمة الاجتماعية للباقين للإعادة لعام 2019/2020









تنظم كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية ورشة تدريبية بعنوان فن ابتكار الصناعات الخشبية والأثاث لمجموعة من الكوادر الإفريقية.





أوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن هذه الورشة التدريبية تأتي تأكيدا لدور مصر الريادي كرئيس للاتحاد الإفريقي في إطار نقل الخبرات بين الدول المختلفة، في العديد من المجالات ، وسط تقدم مصر في مجال صناعة الاثاث ووصولها للعالمية من خلال تطوير الفكر والتصميم والابتكار.





وفى ذات السياق أكدت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية أن ورشة فن إبتكار الصناعات الخشبية والاثاث تقام لمدة 10 أيام لعدد 25 متدربا من 13 دولة افريقية مختلفة للتدريب علي أحدث التصميمات والاتجاهات في الأسواق لتقديم أساليب جديدة ترضي تغير أذواق العملاء.





أعلنت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، تنظيم معسكر لطلاب الفرقة الثالثة المنتقلين للفرقة الرابعة المتخلفين عن المعسكر الإجبارى لعام ٢٠١٩ اليوم.





يهدف المعسكر إلى دعم الأنشطة الطلابية واكتشاف وتنمية المواهب في كافة الأنشطة الطلابية، وترسيخ قيم المواطنة لدى الطلاب وتنمية مهاراتهم القيادية ومهارات العمل الجماعي وخدمة الوطن وزيادة خبراتهم وإمكاناتهم العملية من خلال اكسابهم المهارات الاجتماعية .





ينظم المعسكر كل عام لطلاب الفرقة الثالثة اجباريا لنشر روح التعاون بين الطلاب وكشرط للانتقال للفرقة الرابعة .





الجدير بالذكر أن المعسكر يقام بمقر كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان .





في إطار خدمات "صدى البلد" لمساعدة الطلاب الجدد ننشر المصروفات الدراسية للباقين للاعادة لشعبتى الانتظام و الانتساب بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان لعام ٢٠١٩-٢٠٢٠





١- الفرقة الاولى انتظام ٢٩٧.٥٠ ، انتساب ٦٤٧.٥٠





٢- الفرقة الثانية انتظام ٢٩٧.٥٠ ، انتساب ٦٤٧.٥٠





٣- الفرقة الثالثة انتظام ٢٩٧.٥٠ ، انتساب ٦٤٧.٥٠





٤- الفرقة الرابعة انتظام ٣٠٧.٥٠ ،انتساب ٦٥٧.٥٠



