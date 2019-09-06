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تعليم

طلاب الأزهر يشاركون في ورش الفنون التشكيلية بأسبوع شباب الجامعات بالاسكندرية

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 10:32 م
طلاب الأزهر يشاركون
طلاب الأزهر يشاركون في ورش الفنون التشكيلية
محمد شحتة
واصلت وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية"، صباح اليوم الجمعه ،فعاليات اليوم الرابع من ورش العمل الفنية لمتدربي مراكز الفنون بالجامعات المصرية للموسم الثالث، خلال الفترة من 2حتي 9 سبتمبر الجاري بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية بمشاركة 128 طالب وطالبة بثماني جامعات وهي (القاهرة،الأزهر،طنطا،دمنهور،جنوب الوادي،المنيا،المنصورة،الاسكندرية)

وتضمنت فعاليات اليوم زيارة الطلاب المشاركين من جامعة الأزهر والجامعات الأخرى بورشة الفنون التشكيلية لحديقة "أنطونيادس"لعمل مجموعه من الدراسات والاسكتشات الميدانية "Land scabe"منظر طبيعي"لما تحتويه الحدائق لعدد 17 تمثالا من التماثيل الرخامية النادرة من المرمر الخالص لبعض الشخصيات وأبطال الأساطير اليونانية، الأشجار النادرة والزهور الطبيعية، بإشراف كل من: الدكتور ياسين حراز ،الدكتور عادل مصطفي.

جدير بالذكر أن ورش العمل تستهدف رفع كفاءات الطلاب بالمراكز وتكوين منتخب فني من طلاب الجامعات ومحو الأمية الفنية، وكذلك استثمار طاقات الشباب واطلاق مهاراتهم الابداعية، والعمل على تنمية مواهبهم وقدراتهم الفنية والثقافية بالإضافة الى بث روح التعاون بين الفرق وروح العمل الجماعي في مختلف الظروف
طلاب الأزهر يشاركون في ورش الفنون التشكيلية بأسبوع شباب الجامعات بالاسكندرية
طلاب الأزهر يشاركون في ورش الفنون التشكيلية بأسبوع شباب الجامعات بالاسكندرية
طلاب الأزهر يشاركون في ورش الفنون التشكيلية بأسبوع شباب الجامعات بالاسكندرية
طلاب الأزهر يشاركون في ورش الفنون التشكيلية بأسبوع شباب الجامعات بالاسكندرية
طلاب الأزهر يشاركون في ورش الفنون التشكيلية بأسبوع شباب الجامعات بالاسكندرية

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