نرمين ماهر تتألق بـ إطلالة كاجول

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام".وظهرت نرمين ماهر باطلالة كاجول جذابة حيث أرتدت تشيرت قط أسود على بنطلون أسود وأنتلعت فى قدميها ،كوتشى ذات اللون الأسود واضعة على أحدى كتفيها شنطة سوداء كروس ،تاركة شعرها البنى مندسل على الأكتاف وواضعة عليه نظارة شمس .أكتملت أطلالة نرمين بوضع لمسات بسيطة من المكياج الهادئ ،وأرتدت بعض الأكسسورات البسيطة .يذكر أن أحدث أعمال نرمين ماهر الدرامية مسلسل "فكرة بمليون جنيه" من بطولة على ربيع، وصلاح عبدالله، وصابرين، وكريم عفيفى ومن إخراج وائل إحسان.