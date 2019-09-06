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فن

فتحي عبد الوهاب يشوق جمهوره بصورة من فيلم لص بغداد

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 10:58 م
فتحى عبد الوهاب
فتحى عبد الوهاب
محمد بدران
روج الفنان فتحي عبد الوهاب لفيلمه الجديد لص بغداد المقرر عرضه فى دور العرض قريبا.

ونشر فتحي عبد الوهاب، صورة له، من كواليس فيلم لص بغداد، عبر حسابه على "انستجرام" معلقا "لص بغداد"

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلم.

يذكر ان احدث اعمال فتحي عبد الوهاب مسلسل "لمس اكتاف" الذي عرض في رمضان 2019 بطولة ياسر جلال، حنان مطاوع، ايمان العاصي.

فتحي عبد الوهاب يشوق جمهوره بصورة من فيلم لص بغداد

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