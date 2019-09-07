وظائف جديدة بوزارة التعليم العالي .. تعرف على ضوابط التقديم والأوراق المطلوبة عبر هذا الرابط

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن حاجتها لشغل 6 وظائف من المساعدين والمعاونين داخل الوزارة وهم:
- مساعد وزير للمشروعات القومية.
-معاون وزير للمشروعات القومية.
-مساعد وزير للشئون الإدارية.
- مساعد وزير للتحول الرقمى.
-معاون وزير للشئون الإدارية.
-معاون وزير للتحول الرقمى.
وعلى من يرغب في التقدم لشغل هذه الوظائف الدخول على هذا الرابط
قالت وزارة التعليم العالي إنه يجب أن تتوافر به هذه الشروط التي توجهها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 612 لسنة 2017 وهى:-
أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية ، أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة ، و أن يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيده للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، وألا يكون قد سبق وأن تم فصله من الخدمة ، و أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر عن المجلس الطبي المختص ، ألا يتجاوز سنه 40 ميلاديا بالنسبة لمعاون الوزير، وذلك عند شغل الوظيفة لأول مرة ، أن يكون حاصلًا على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية بشرط معادلته من المجلس
الأعلى للجامعات ، و الإلمام بالمهارات الأساسية في الإدارة والتفكير الابتكاري، و أن يكون لدية الخبرة الكافية في إنجاز المهام المطلوب إنجازها.
ويتم تقديم الطلبات باسم الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مرفق بها الأوراق والمستندات والسيرة الذاتية للمتقدم والأوراق المؤيدة لتوافر الشروط واللازمة لشغل الوظيفة المتقدم لشغلها.
ويتسلم الطلبات رئيس قطاع مكتب الوزير وذلك خلال المدة من 5/9/2019 وحتى 13/9/2019.
- مساعد وزير للمشروعات القومية.
-معاون وزير للمشروعات القومية.
-مساعد وزير للشئون الإدارية.
- مساعد وزير للتحول الرقمى.
-معاون وزير للشئون الإدارية.
-معاون وزير للتحول الرقمى.
وعلى من يرغب في التقدم لشغل هذه الوظائف الدخول على هذا الرابط
قالت وزارة التعليم العالي إنه يجب أن تتوافر به هذه الشروط التي توجهها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 612 لسنة 2017 وهى:-
أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية ، أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة ، و أن يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيده للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، وألا يكون قد سبق وأن تم فصله من الخدمة ، و أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر عن المجلس الطبي المختص ، ألا يتجاوز سنه 40 ميلاديا بالنسبة لمعاون الوزير، وذلك عند شغل الوظيفة لأول مرة ، أن يكون حاصلًا على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية بشرط معادلته من المجلس
الأعلى للجامعات ، و الإلمام بالمهارات الأساسية في الإدارة والتفكير الابتكاري، و أن يكون لدية الخبرة الكافية في إنجاز المهام المطلوب إنجازها.
ويتم تقديم الطلبات باسم الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مرفق بها الأوراق والمستندات والسيرة الذاتية للمتقدم والأوراق المؤيدة لتوافر الشروط واللازمة لشغل الوظيفة المتقدم لشغلها.
ويتسلم الطلبات رئيس قطاع مكتب الوزير وذلك خلال المدة من 5/9/2019 وحتى 13/9/2019.