المعهد القومي للإدارة ينظم ندوة بعنوان التحول الرقمي في ضوء رؤية مصر 2030

نظم المعهد القومي للإدارة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ندوة بعنوان "التحول الرقمي في ضوء رؤية مصر 2030" بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل، وحاضر في الندوة الدكتور عبد الوهاب غنيم مستشار دولي، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقصاد الرقمي.



وفي هذا الإطار أكدت المهندسة غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري على ضرورة العمل على مواكبة التطور التكنولوجي، وأهمية الشمول المالى وكيفيه تحديد البعد الاقتصادى والحركة المالية والنقدية للدولة، حتى نتمكن من رؤية الموقف بوضوح وبناءً عليه يتم إعداد خطة الدولة، واتخاذ القرارات الصحيحة.



وحول عملية التحول الرقمي قالت لبيب إنها تأتي في إطار دعم عملية الإصلاح الإدارى للدولة، والسعى إلى تقديم خدمات للمواطن تتميز بسهولة ويسر مع العمل على توفير الوقت والنفقات، موضحة أن القطاع الخاص، والمجتمع المدني شركاء فى عملية التحول الرقمى، وأن هذه العملية تحتاج إلى بنية معلوماتية وإلى آلية للوصول إليها.



وفيما يتعلق بميكنة الخدمات الحكومية كأحد محاور خطة الإصلاح الإداري للدولة أوضحت لبيب ما قامت به وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلال الفترة الماضية من التوسع فى ميكنة وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، مثل خدمة التنسيق الإلكترونى للجامعات، خدمات مكتب التأمينات، مشروع انفاذ القانون، المحليات، مكاتب الشهر العقارى، وحدات المرور، الأقسام، المحاكم، ميكنة مكاتب الصحة، المراكز التكنولوجية بمحافظة بورسعيد أول محافظة رقمية، مؤكدة أنه سوف يتم تطبيقها كنموذج على المحافظات كافة.



وأضافت نائب وزيرة التخطيط أن الوزارة تعمل أيضًا على التوسع فى قنوات تقديم الخدمات الحكومية من خلال بوابة الحكومة المصرية التي تعد نموذج للتحول الرقمي، وتقدم العديد من الخدمات مثل حجز تذاكر الطيران، إلى جانب تطبيقات المحمول، بالإضافة إلى الهيئة القومية للبريد المصرى بمكاتبها المنتشرة على مستوى المحافظات حيث تقدم الهيئة حاليًا خدمات المرور، تجديد الرخصة، استخراج بدل تالف أو فاقد الرقم القومي، وسيتم إضافة خدمات أخرى جديدة، بالإضافة إلى خدمة الاتصال بالخط الساخن 19468 لمتابعة الشكاوى والمتاحة على مدار 24 ساعة.



ومن جانبها أوضحت د. شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة أن المعهد قام بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل في إطار مشروع التعاون المشترك بينهما بتنظيم هذه الندوة ضمن سلسلة من الندوات لتبسيط مفاهيم خطة الإصلاح الإداري للدولة بهدف رفع الوعي وتنمية القدرات البشرية للعاملين بالجهاز الإداري، ويحاضر في هذه السلسلة من الندوات مجموعه من الخبراء والمستشارين المتخصصين في هذا المجال المشاركين في جهود تعزيز الإصلاح الإداري وتفعيل الحوار والمشاركة في تطبيق رؤية مصر 2030.



وأضافت شريف أن موضوع الندوة يدور حول التحول الرقمي في مصر والذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمؤسسات وتوفير النفقات من خلال تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي وفق المؤشرات التنافسية العالمية مع تطبيق المساواة في الحصول على الخدمات والقضاء على مسببات الرشوة والفساد والمحسوبية.



وأشارت شريف أن أهداف الندوة تتمثل في التوعية بمفهوم التحول الرقمي كأحد الأدوات المهمة في الإصلاح الإداري، إلى جانب التعريف بأسباب تطبيق التحول الرقمي في مصر، بالإضافة إلى توضيح بعض المصطلحات المتعلقة بالتحول الرقمي كالحوسبة الغيمية والتجارة الإلكترونية.



ودارت المناقشات في الندوة حول أهمية عملية التحول الرقمي حيث يساعد على دعم عمليات التنمية الشاملة في جميع أنحاء العالم، مع مضاعفة العائد على الاستثمار، وتطبيق معايير الجودة والحوكمة الحكومية، وأكد المشاركون في الندوة على أن المواطن هو محور التحول الرقمى والتنمية المستدامة.



شارك في الندوة مجموعة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة من وزارات التربية والتعليم، الإنتاج الحربي، الزراعة، الري، التموين، النقل، الصحة، وكذلك مجلس شئون الإعاقة.