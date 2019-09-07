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رياضة

مهاجم فياريال أولى أهداف ليفربول في الميركاتو الشتوي

السبت 07/سبتمبر/2019 - 11:17 ص
تشكويزي
تشكويزي
القسم الرياضي
كشفت تقارير صحفية، يوم الجمعة، أن فريق ليفربول الإنجليزي، يسعى للتعاقد مع صامويل تشوكويزي مهاجم فياريال الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

قالت صحيفة -مترو- البريطانية، إن الريدز يتابع عن قرب منذ فترة النيجيري صامويل تشوكويزي، لاعب الغواصات الصفراء، من أجل ضمه في يناير المقبل.

وكان تشوكويزي صاحب الـ20 عامًا قد انضم إلى فياريال عام 2018، ونجح في تسجيل 5 أهداف خلال 26 مباراة في الدوري الإسباني بالموسم الماضي، وفي الموسم الحالي نجح في تسجيل هدف بعد خوض الفريق 3 مباريات.

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