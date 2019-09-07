بتكلفة 386 مليون جنيه.. تطوير قطاع الكهرباء بغرب الأقصر

شهد قطاع الكهرباء بمحافظة الأقصر تطورا ملحوظا لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، وكان لمركز ومدينة أرمنت جنوب المحافظة النصيب الأكبر فى تلك التطورات.



وقال العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت هناك طفرة فى مجال الكهرباء هذا العام، حيث تم إنشاء لوحة توزيع للكهرباء بقرية الديمقراط على مساحة 400 متر تقريبا، بتكلفة 70 مليون جنيه، كما تم تركيب 63 محولا بقدرات مختلفة لقرية السلام بتكلفة 11 مليون جنيه.



وأضاف أنه تم أيضا بقرية السلام تركيب 3.5 كابل متوسط كابلات جهد منخفض وكايلات معزولة 35 ملى، وتم تركيب 2 محول بقدرة 1 ميجا لأرمنت الوابورات، وتحويل أسلاك هوائية إلى كابلات أرضية بأرمنت والقرى التى تقع بجوار المناطق السكنية، وإنشاء مغذيات وإحلال وتجديد محولات و65 كشكا بقدرات كهربائية مختلفة وتركيب 795 عمود كهرباء جهد منخفض، بإجمالى تكلفة 305 ملايين جنيه.



وكان قد أعلن قطاع الكهرباء بالأقصر أن أعمال الكهرباء التي نفذت من خلال الخطة الاستثمارية لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء خلال الخطة الاستثمارية فى العامين الماضين في نطاق مركز ومدينة أرمنت، تشمل تغذية قرية السلام وتوابعها ونجوعها بمركز أرمنت بـ 2 مغذ جهد 11 ك.ف، بدلًا من 6.6 ك.ف، وذلك بإجمالي تكلفة 11 مليون جنيه تقريبًا، بالإضافة إلى تركيب 64 محول جهد 11/4، بدلًا من المحولات التي تعمل بجهد 6.6 ك.ف، ما ساعد على تحسن جهد التشغيل بالمناطق المذكورة، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين، وإنشاء 3 مغذيات جهد متوسط 11 ك.ف من م.م الغريرة 220/66/11 ك.ف، بإجمالي تكلفة 3.6 ملايين جنيه، لتغذية بعض القرى والنجوع بمركز أرمنت جنوبا، مما ساعد على تقليل الأعطال وسرعة إصلاحها وتحسين الأداء لهذه القرى.



وتم إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض بتركيب أعمدة جهد منخفض جديدة، وموصلات ألومنيوم معزولة، بإجمالي تكلفة مليون جنيه، ما نتج عنه تحسين أداء شبكة الجهد المنخفض، وتم رفع قدرة 23 محولًا قائمًا، وذلك لقدرات أعلى سواء بتركيب محولات إضافية للمحولات القائمة أو إحلال المحول القائم بقدرة أكبر، بتكلفة إجمالية 6.9 ملايين جنيه تقريبًا، ما نتج عنه تحسين الأداء للمناطق التي تغذي من هذه المحولات، واستقرار التغذية الكهربية، وإحلال وتدعيم شبكات الجهد المتوسط القائمة، بتركيب 3.5 كم كابلات جهد متوسط، بتكلفة إجمالية 2.8 مليون جنيه.