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باستخدام تقنية الأمطار الصناعية.. البحوث الزراعية يحقق زيادة في إنتاجية الذرة والأرز

السبت 07/سبتمبر/2019 - 04:41 م
صدى البلد
جمال صلاح الدين
نجح خبراء مركز البحوث الزراعية فى تحقيق أعلى إنتاجية لفدان الأرز والذرة بلغت 40% باستخدام منظومة الرى بالأمطار الصناعية، بالإضافة لتوفير 15 يومًا من فترة نمو النباتات. 

وقال الدكتور سعيد خليل أستاذ الهندسة الوراثية وزراعة الأنسجة ، ان شركة جرين ايجل تك وفرت الجهاز الذي يستخدم أعلى تكنولوجيا للرى بالأمطار الصناعية ويوفر 45 % من المياه ويعطى أعلى إنتاجية بلغت فى محصول الأرز 4 أطنان، كما يوفر 15 يومًا من عمر نمو النباتات ةيقلل نسبة التسميد للمحصول ويعمل بطاقة الشمسية لمدة 30 عامًا. 

وأوضح خليل أن الجهاز يصلح لجميع الأراضى ولا يحتاج للصيانة ويوفر 50 % من الأسمدة المعدنية ، وان تجربة زراعة الذرة والأرز حققت أعلى إنتاجية ، وتكرار زراعة النباتات عروتين فى الموسم بدلًا من عروة واحدة ، لافتًا الى أن تكلفة الجهاز من 25 إلى 30 ألفًا.

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