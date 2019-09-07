باستخدام تقنية الأمطار الصناعية.. البحوث الزراعية يحقق زيادة في إنتاجية الذرة والأرز

نجح خبراء مركز البحوث الزراعية فى تحقيق أعلى إنتاجية لفدان الأرز والذرة بلغت 40% باستخدام منظومة الرى بالأمطار الصناعية، بالإضافة لتوفير 15 يومًا من فترة نمو النباتات.
وقال الدكتور سعيد خليل أستاذ الهندسة الوراثية وزراعة الأنسجة ، ان شركة جرين ايجل تك وفرت الجهاز الذي يستخدم أعلى تكنولوجيا للرى بالأمطار الصناعية ويوفر 45 % من المياه ويعطى أعلى إنتاجية بلغت فى محصول الأرز 4 أطنان، كما يوفر 15 يومًا من عمر نمو النباتات ةيقلل نسبة التسميد للمحصول ويعمل بطاقة الشمسية لمدة 30 عامًا.
وأوضح خليل أن الجهاز يصلح لجميع الأراضى ولا يحتاج للصيانة ويوفر 50 % من الأسمدة المعدنية ، وان تجربة زراعة الذرة والأرز حققت أعلى إنتاجية ، وتكرار زراعة النباتات عروتين فى الموسم بدلًا من عروة واحدة ، لافتًا الى أن تكلفة الجهاز من 25 إلى 30 ألفًا.