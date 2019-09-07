باستخدام تقنية الأمطار الصناعية.. البحوث الزراعية يحقق زيادة في إنتاجية الذرة والأرز

نجح خبراء مركز البحوث الزراعية فى تحقيق أعلى إنتاجية لفدان الأرز والذرة بلغت 40% باستخدام منظومة الرى بالأمطار الصناعية، بالإضافة لتوفير 15 يومًا من فترة نمو النباتات.





وقال الدكتور سعيد خليل أستاذ الهندسة الوراثية وزراعة الأنسجة ، ان شركة جرين ايجل تك وفرت الجهاز الذي يستخدم أعلى تكنولوجيا للرى بالأمطار الصناعية ويوفر 45 % من المياه ويعطى أعلى إنتاجية بلغت فى محصول الأرز 4 أطنان، كما يوفر 15 يومًا من عمر نمو النباتات ةيقلل نسبة التسميد للمحصول ويعمل بطاقة الشمسية لمدة 30 عامًا.



