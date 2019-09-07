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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

مبدعين.. شريف رمزي يتغزل فى صناع فيلم ولاد رزق 2

السبت 07/سبتمبر/2019 - 06:11 م
شريف رمزي
شريف رمزي
مصطفى كرم
أبدى الفنان شريف رمزي إعجابه بفيلمي ولاد رزق 2 والفيل الأزرق الجزء الثاني.

ونشر شريف رمزي البوستر الدعائي لفيلم أولاد رزق الجزء الثاني وعلق عليه قائلا: "استمتعت جدًا إمبارح بمشاهدة فيلم من أحلي و أمتع أفلام السنة دي اللي حتعتبرها سنة مهمة جدًا سينمائيًا لأن فيها أفلام مهمة وكبيرة زي ( الممر-الفيل الأزرق ٢-ولاد رزق ٢) دول اللي أنا شفتهم لحد دلوقتي لأني مشفتش كل الأفلام للأسف،". 

واضاف :"كان من الصعب جدًا إن صناع فيلم يعرفوا يعملوا جزء تاني لفيلم ناجح جدًا و يقدروا يعلوا علي نفسهم و يعدوا رونق مفاجأة الجزء الأول و روحه و نجاحه عمر ما ده كان ممكن يحصل إلا لما يبقي فيه صناع مبدعين من أول المخرج الكبير طارق العريان و المؤلف الموهوب صلاح الجهيني و كل نجوم و صناع الفيلم ولأنهم كتير جدًا فمش حاعرف أكتب أسمأهم كلها لكن أسمأهم كلها مكتوبة علي أفيش الفيلم ومش حستثني منهم حد تحية كبيرة جدًا جدًا ليكم كلكم. ". 


ويشارك في بطولة فيلم ولاد رزق 2 الفنان احمد عز وعمرو يوسف واحمد داود واحمد الفيشاوي وكريم قاسم ونسرين أمين من اخراج طارق العريان. 

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