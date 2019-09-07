مبدعين.. شريف رمزي يتغزل فى صناع فيلم ولاد رزق 2

أبدى الفنان شريف رمزي إعجابه بفيلمي ولاد رزق 2 والفيل الأزرق الجزء الثاني.





ونشر شريف رمزي البوستر الدعائي لفيلم أولاد رزق الجزء الثاني وعلق عليه قائلا: "استمتعت جدًا إمبارح بمشاهدة فيلم من أحلي و أمتع أفلام السنة دي اللي حتعتبرها سنة مهمة جدًا سينمائيًا لأن فيها أفلام مهمة وكبيرة زي ( الممر-الفيل الأزرق ٢-ولاد رزق ٢) دول اللي أنا شفتهم لحد دلوقتي لأني مشفتش كل الأفلام للأسف،".





واضاف :"كان من الصعب جدًا إن صناع فيلم يعرفوا يعملوا جزء تاني لفيلم ناجح جدًا و يقدروا يعلوا علي نفسهم و يعدوا رونق مفاجأة الجزء الأول و روحه و نجاحه عمر ما ده كان ممكن يحصل إلا لما يبقي فيه صناع مبدعين من أول المخرج الكبير طارق العريان و المؤلف الموهوب صلاح الجهيني و كل نجوم و صناع الفيلم ولأنهم كتير جدًا فمش حاعرف أكتب أسمأهم كلها لكن أسمأهم كلها مكتوبة علي أفيش الفيلم ومش حستثني منهم حد تحية كبيرة جدًا جدًا ليكم كلكم. ".







