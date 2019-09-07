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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

دكاكين سرية.. نشأت الديهي يشن هجوما على مفوضية حقوق الإنسان

السبت 07/سبتمبر/2019 - 08:00 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان أصدرت تقريرا يدافع عن 4 مصريين، هم إبراهيم عبد المنعم وأحمد شوقي عماشة، وبهاء الدين حسن، ومحمد زارع، معقبًا: "والله العظيم..اقسم بالله.. عليا الطلاق مصر مستهدفة".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان وهيومان رايتس ووتش دائمًا ما تستهدف مصر، وكأن هذه حصة دائمة لدى هذه المنظمات، مشددًا على اننا لسنا ضد حقوق الإنسان، وفي حاجة ماسة لمنظمات حقوقية منضبطة ومحترمة، وليس دكاكين سرية.

وأوضح "الديهي"، أن هناك سيناتور أمريكيا أكد أن تصنيف الإخوان جماعة إرهابية أمر ضروري حتي يعرف العالم أن هؤلاء الذين يتحدثون بلغة راقية خلفهم من يخطط للدم ويحمل السلاح، مؤكدًا أننا منتبهون جدًا لما يحدث ومصر صعدت بقوة، وكلما صعدت مصر وأنجزت كلما كان هناك شائعات ومحاولات لهدم ما يتم بها.

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